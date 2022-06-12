РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12516 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежомВойна в Украине
15 289 37
акция (2401) диаспора (345) протест (5753) Россия (91205)

Российская диаспора сегодня провела акции против вторжения России в Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В 30 странах мира, протестуя против вторжения в Украину, российская диаспора 12 июня, которое в России является национальным праздником (День России), устроила антивоенную акцию – Всемирную акцию свободных россиян, названную Днем независимости от путинизма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует DW.

Как сообщила диаспора россиян в Варшаве, 12 июня 1990 года была принята Декларация суверенитета России, провозглашавшая принцип уважения демократических прав и соблюдения принципов международного права.

"Спустя 32 года (после провозглашения Дня России. – Ред.) Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде подавив демократические институты в собственной стране... Поэтому россияне за рубежом выходят на глобальную акцию, чтобы напомнить о духе Декларации суверенитета. Не праздновать, а бороться - за свободную Россию. Свободу от путинизма. Свободу для Украины. Свободу от пропаганды", - подчеркнули в диаспоре.

Российская диаспора сегодня провела акции против вторжения России в Украину 01

В частности, акции прошли в Новой Зеландии и Австралии. Их участники заявили, что выступают против "фашистской идеологии "русского мира" и призывают мир сделать все, чтобы как можно быстрее остановить это безумие".

Российская диаспора сегодня провела акции против вторжения России в Украину 02

Митинг против войны России в Украине прошел также в швейцарской Женеве. В Латвии демонстранты пришли к посольству России с флагами Украины, Латвийской Республики, а также бело-сине-белыми флагами, часто используемыми в качестве антивоенных в РФ.

Российская диаспора сегодня провела акции против вторжения России в Украину 03

В немецком Дюссельдорфе акция прошла под лозунгом "Мир – Украине, свободу – России". Антивоенные акции были организованы в других немецких городах – Берлине, Франкфурте-на-Майне, Геттингене, Гейдельберге, Мюнхене.

Смотрите также: В Вене прошла акция против массовых изнасилований украинцев российскими оккупантами. ФОТО

Мероприятия также состоялись в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Багато є нормальних росіян,от я наприклад ніколи не був в Україні,але маю багато друзів українців тут в Іспанії,ми зібрали більше 30т.євро на допомогу ЗСУ,купуємо допомогу біженцям,розумію що це крапля в морі,почав вивчати українську три місяці тому,так що пробачайте за помилки,Слава Україні!
показать весь комментарий
12.06.2022 22:01
+7
ты дывы якэ столпотворение...бычку негде упасть.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:42
+7
Деякі з них намагаються "правильно" відповісти на це питання.

Нещодавно один видав:

"Крим - укрАінскій сагласна міждународнава права"
(наче непогано, витримую паузу)
"но ви далжни панять..."
(ага, ось воно)
"...что расійя Крим нікагда ні вєрньот. Вєрнуть Крим - єта смєрть расійї!"
(кажу, ми не проти)
"в смислє?"
(кажу, ми не проти повернути Крим ціною смерті расійї)

ну, й звіно далі він цілком очікувано зайшовся про русофобію
показать весь комментарий
12.06.2022 22:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вовремя,.............
показать весь комментарий
12.06.2022 21:41 Ответить
... спеціально.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:14 Ответить
нехай скажуть

"Чей Крым ?"

оце і буде тестом на вошивість
показать весь комментарий
12.06.2022 22:24 Ответить
Деякі з них намагаються "правильно" відповісти на це питання.

Нещодавно один видав:

"Крим - укрАінскій сагласна міждународнава права"
(наче непогано, витримую паузу)
"но ви далжни панять..."
(ага, ось воно)
"...что расійя Крим нікагда ні вєрньот. Вєрнуть Крим - єта смєрть расійї!"
(кажу, ми не проти)
"в смислє?"
(кажу, ми не проти повернути Крим ціною смерті расійї)

ну, й звіно далі він цілком очікувано зайшовся про русофобію
показать весь комментарий
12.06.2022 22:49 Ответить
ты дывы якэ столпотворение...бычку негде упасть.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:42 Ответить
плотные ряды армии мальцева...кирдык *****.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:46 Ответить
Лёд тронулся, господа?
показать весь комментарий
12.06.2022 21:49 Ответить
Tam prapori Ukraini i Belarusii , a astalnije chjo za trjapki ? A tak , rasijskaja diaspora , potencialnoje mesto raznih agentov pod "haroshij ruskij "...
показать весь комментарий
12.06.2022 21:52 Ответить
Холодильник стає порожнім
показать весь комментарий
12.06.2022 21:53 Ответить
Де? Берліні,Лондоні чи в Нью-Йорку??)))
показать весь комментарий
12.06.2022 22:14 Ответить
одно порадовало, что без аквафреша...
показать весь комментарий
12.06.2022 21:53 Ответить
Користі небагато,але і шкоди нема!!))
показать весь комментарий
12.06.2022 21:54 Ответить
как сказать - тепер путін ферштейни можуть казати що рашка то не обовьязково фашизм
показать весь комментарий
12.06.2022 22:15 Ответить
Найбільшу шкоду Україні чинят не московські воши,а їх українські гниди!!))
показать весь комментарий
12.06.2022 22:26 Ответить
Як казав Митець, "корисного не роблять ніх*я, але й не **********..." ) Хоча останнє судження - це ще подивимося на їхню подальшу поведінку...
показать весь комментарий
12.06.2022 22:18 Ответить
Очень красивый у русских флаг БГБ... А главное не триколор ФАШИСТА ВЛАСОВА ...
показать весь комментарий
12.06.2022 21:55 Ответить
хватит с этой белосиней тряпкой ходить
в россии вечно любят ее издалека
и плинруют ее будущее тоже издалека
выходит почему то всегда хреново
показать весь комментарий
12.06.2022 21:56 Ответить
Виконали "стартпак" на хароших рузкіх. Гаразд. Коли результат? Ну, там пуйло вбили чи хоча б зараарештували, кацаповіська з усієї України включно з Кримом і Донбасом вивели, та інше та інше? Ні? А шо таке? Бо харошиє рузкіє - це не про результат, це про увагу до своєї харошерузкості
показать весь комментарий
12.06.2022 21:56 Ответить
день победы над гитлером ***** празднует а день победы над финами и японией что не так...
показать весь комментарий
12.06.2022 22:00 Ответить
Багато є нормальних росіян,от я наприклад ніколи не був в Україні,але маю багато друзів українців тут в Іспанії,ми зібрали більше 30т.євро на допомогу ЗСУ,купуємо допомогу біженцям,розумію що це крапля в морі,почав вивчати українську три місяці тому,так що пробачайте за помилки,Слава Україні!
показать весь комментарий
12.06.2022 22:01 Ответить
Спасибо, конечно, но просто пойми - мы сейчас не в той ситуации, чтобы разбираться, кто из россиян нормальные, а кто нет... хотя и знаем, что какая-то, очень, очень небольшая часть россиян, действительно смогла остаться нормальной.

Это как пример с грузовиком, на которые нагрузили говно, а какой-то шутник вбросил туда несколько бриллиантов - как думаешь, что скажут люди, мимо которых проезжает этот грузовик? Что он везёт говно, или что он везёт бриллианты?

Прийдёт время - разберёмся. Но я категорический противник предоставления Украинского гражданства любому россиянину в данный момент... за исключением тех, кто прошёл сложные проверки, и с оружием в руках защищает Украину!
показать весь комментарий
12.06.2022 22:55 Ответить
вибачайте, але росіяни які "загубили" 8 років війни рф проти України, що вже як би виводить за дужкі і Крим і Донбас, зрештою війна почалася не в 22-му а в 14-му, які не згадали про Чечню, Сирію, Придністров"я і ще багато чого, не є нормальними росіянами, а є такими як завжди. "Крим не бутерброд", да?
показать весь комментарий
13.06.2022 01:56 Ответить
Ніяким москалям вірити не можна!!...
показать весь комментарий
12.06.2022 22:01 Ответить
Особливо не російського походження,українські гниди від московських вошей в стократ небезпечніши за самих вошей!!!)))
показать весь комментарий
12.06.2022 22:10 Ответить
Є думка,що українців готують до ''дАгАвАрится где то пАсредіне і не все руzzкіє такіє плохіє''' Прикро.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:02 Ответить
Чому погано? -Добре ж! Будь-яка підримка зараз Україні вкрай потрібна!
показать весь комментарий
12.06.2022 22:07 Ответить
бо якщо домовитися посередині, наступного разу, а він прийде досить скоро, бо це у нас все зруйновано а не в рашці, і рашка вже буде нападати з середини і нарізати нас раз за разом як ковбаску. не віддали би їм Крим, ... би вони так легко би тут зайшли.
показать весь комментарий
13.06.2022 01:58 Ответить
Божечки, яка ж підтримка, які добрі та помічні росіянчеги! От ще б по плечу нас схвально поплескали!
(розчулено сякається)
показать весь комментарий
12.06.2022 22:15 Ответить
Знов казка про хороших рускіх? Ніби дорослі люди, а в казки врите.
показать весь комментарий
12.06.2022 22:17 Ответить
Респект Timur Davidov за допомогу ЗСУ та українським біженцям ! Вітаємо за чудову українську мову. за любов до України ! Запрошуємо в Україну !
показать весь комментарий
12.06.2022 23:18 Ответить
у нас тут і так вже хорошими русскіми все кішить, люди не мають де дітися.
показать весь комментарий
13.06.2022 01:59 Ответить
"12 червня 1990 року була ухвалена Декларація суверенітету Росії, яка проголошувала принцип поваги до демократичних прав і дотримання принципів міжнародного права.

"Через 32 роки (після проголошення Дня Росії - ред.) Кремль розв'язав злочинну війну проти України, попередньо придушивши демократичні інститути у власній країні…" а Чечня що, не рахується? Придністров"я, Карабах, Сирія, Білорусія зрештою, та із Україною рф розпочала на війну не через 32 роки, а через 24. Нічого собі, 8 років раз і немає, Крим - не чули. Немає хороших русскіх.
показать весь комментарий
12.06.2022 23:20 Ответить
не забувайте!
*
РОСіЙСЬКИЙ ДЕМОКРАТ КіНЧАЄТЬСЯ ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ
показать весь комментарий
12.06.2022 23:21 Ответить
не забувайте!
*
ХАРОШИЙ РУСКИЙ - КАЖДИЙ ДВУХСОТИЙ
показать весь комментарий
12.06.2022 23:22 Ответить
не забувайте!
*
ХАРОШОГО РУСКОГО В ТЕПЛОВіЗОРі НЕ ВИДКО
показать весь комментарий
12.06.2022 23:24 Ответить
в Израиле сторонников рашки как грязи!
показать весь комментарий
13.06.2022 14:14 Ответить
Десь так -
показать весь комментарий
14.06.2022 12:28 Ответить
 
 