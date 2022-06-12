Российская диаспора сегодня провела акции против вторжения России в Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В 30 странах мира, протестуя против вторжения в Украину, российская диаспора 12 июня, которое в России является национальным праздником (День России), устроила антивоенную акцию – Всемирную акцию свободных россиян, названную Днем независимости от путинизма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует DW.
Как сообщила диаспора россиян в Варшаве, 12 июня 1990 года была принята Декларация суверенитета России, провозглашавшая принцип уважения демократических прав и соблюдения принципов международного права.
"Спустя 32 года (после провозглашения Дня России. – Ред.) Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде подавив демократические институты в собственной стране... Поэтому россияне за рубежом выходят на глобальную акцию, чтобы напомнить о духе Декларации суверенитета. Не праздновать, а бороться - за свободную Россию. Свободу от путинизма. Свободу для Украины. Свободу от пропаганды", - подчеркнули в диаспоре.
В частности, акции прошли в Новой Зеландии и Австралии. Их участники заявили, что выступают против "фашистской идеологии "русского мира" и призывают мир сделать все, чтобы как можно быстрее остановить это безумие".
Митинг против войны России в Украине прошел также в швейцарской Женеве. В Латвии демонстранты пришли к посольству России с флагами Украины, Латвийской Республики, а также бело-сине-белыми флагами, часто используемыми в качестве антивоенных в РФ.
В немецком Дюссельдорфе акция прошла под лозунгом "Мир – Украине, свободу – России". Антивоенные акции были организованы в других немецких городах – Берлине, Франкфурте-на-Майне, Геттингене, Гейдельберге, Мюнхене.
Мероприятия также состоялись в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско.
Пожалуйста, подождите...
"Чей Крым ?"
оце і буде тестом на вошивість
Нещодавно один видав:
"Крим - укрАінскій сагласна міждународнава права"
(наче непогано, витримую паузу)
"но ви далжни панять..."
(ага, ось воно)
"...что расійя Крим нікагда ні вєрньот. Вєрнуть Крим - єта смєрть расійї!"
(кажу, ми не проти)
"в смислє?"
(кажу, ми не проти повернути Крим ціною смерті расійї)
ну, й звіно далі він цілком очікувано зайшовся про русофобію
в россии вечно любят ее издалека
и плинруют ее будущее тоже издалека
выходит почему то всегда хреново
Это как пример с грузовиком, на которые нагрузили говно, а какой-то шутник вбросил туда несколько бриллиантов - как думаешь, что скажут люди, мимо которых проезжает этот грузовик? Что он везёт говно, или что он везёт бриллианты?
Прийдёт время - разберёмся. Но я категорический противник предоставления Украинского гражданства любому россиянину в данный момент... за исключением тех, кто прошёл сложные проверки, и с оружием в руках защищает Украину!
(розчулено сякається)
"Через 32 роки (після проголошення Дня Росії - ред.) Кремль розв'язав злочинну війну проти України, попередньо придушивши демократичні інститути у власній країні…" а Чечня що, не рахується? Придністров"я, Карабах, Сирія, Білорусія зрештою, та із Україною рф розпочала на війну не через 32 роки, а через 24. Нічого собі, 8 років раз і немає, Крим - не чули. Немає хороших русскіх.
*
РОСіЙСЬКИЙ ДЕМОКРАТ КіНЧАЄТЬСЯ ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ
*
ХАРОШИЙ РУСКИЙ - КАЖДИЙ ДВУХСОТИЙ
*
ХАРОШОГО РУСКОГО В ТЕПЛОВіЗОРі НЕ ВИДКО