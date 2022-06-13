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Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Лисичанске погиб 6-летний мальчик. В Северодонецке россияне преобладают в артиллерии, повредили очистные сооружения.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек.

"Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре - в Золотом, в Горском - два дома и детский сад", - отметил Гайдай.

Кроме того, он сообщил, что наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое.

Отдельно глава Луганщины проинформировал о текущем развитии событий в Северодонецке.

Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай 01
Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай 02
Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай 03
Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай 04
Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай 05
Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай 06
Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай 07
Противник несколько оттеснил ВСУ в Северодонецке из-за преимущества в артиллерии, штурм по направлениям Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка отбит, - Гайдай 08

По его словам, противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительных преимуществ в артиллерии.

Также читайте: Оккупанты оттеснили украинские войска из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

"Впрочем, боевые действия за населенный пункт продолжаются. Россияне уничтожают квартал за кварталом. Вчера многие увидели видеоролик, снятый в старых районах города: разрушены практически под ноль многоэтажки. Одна из них разбита на четыре части, обломки которых держатся отдельно. Это настоящая картина "Русского мира". Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка, трижды обстреляна территория "Азота", где еще остаются люди в бомбоубежищах", - сказал Гайдай.
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Топ комментарии
+11
А де той який казав єслі шо, я поверну війська на старі позиції?
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13.06.2022 08:37
+10
А ЗСУ відбили Таврійське на Херсонщині і впритул підійшли до Нової Каховки, вам про таке не кажуть, ботяра лахтинська?
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13.06.2022 09:11
+4
Тяжко, та все одно переможемо!
Слава ВСУ!
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13.06.2022 11:43
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А де той який казав єслі шо, я поверну війська на старі позиції?
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13.06.2022 08:37 Ответить
так, краще б він втек, відвівши наші війська, дав можливість кацапам за лічені години атакувати наші позиції, просунувшись вперед. Сьогодні Боневтік організуавв агітацію і свій піар, використовуючи всі ЗМІ, які тільки і йому підвласні, який же він хороний і якби не він, то інші здали Україну. Ось його основна ціль, а не захист Северодонецька.
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13.06.2022 08:57 Ответить
Ну, если экстрасенс Гордеев... Тогда уж - точно!
А я верю ВСУ!
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13.06.2022 12:40 Ответить
Московські окупаційні війська захопили Відроження та Роти.
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13.06.2022 08:44 Ответить
А ЗСУ відбили Таврійське на Херсонщині і впритул підійшли до Нової Каховки, вам про таке не кажуть, ботяра лахтинська?
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13.06.2022 09:11 Ответить
Арестовіч, це ти?
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13.06.2022 09:20 Ответить
Какаяразнiца?
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13.06.2022 09:32 Ответить
Не то я твой сасет па лахте.
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13.06.2022 12:07 Ответить
А где знаменитый Ленд Лиз
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13.06.2022 09:29 Ответить
Хрєняче твоїх рашистів.Скільки твоі "хавроньі" товчуться на одному місті,притому скрізь?
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13.06.2022 09:36 Ответить
зарустити в місто і отримаємо нове кацапське зруйноване місто
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13.06.2022 09:58 Ответить
Тяжко, та все одно переможемо!
Слава ВСУ!
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13.06.2022 11:43 Ответить
 
 