За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов на Харьковщине возникло 7 пожаров, в том числе выгорело более 8 га экосистем, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 21 оперативный выезд, из которых: на ликвидацию пожаров - 14, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами, – 7, пожаров по другим причинам – 7.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области. "Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Изюмском (3) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали хозяйственные здания, складское здание, а также выгорело более 8 га экосистем", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Среди самых крупных пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе в Балаклее. Там горели 2 жилых дома на площади 1000 и 500 кв. Силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован.

В 14.00 в результате вражеских обстрелов вспыхнул хвойный лес в Высокоборском лесничестве Изюмского района области. Пламя охватило площадь около 4 га. Для ликвидации последствий пожара были задействованы подразделение ГСЧС, а также Андреевская местная пожарная команда. Совместными усилиями в 16.20 огонь удалось ликвидировать.

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Кроме того, в 13.24 на территории хозяйственного двора Свято-Архистратиго-Михайловского женского монастыря в с. Светловщина начался пожар, не связанный с обстрелами. На место происшествия было направлено 3 отделения спасательной службы на автоцистернах из города Лозовая. Огонь охватил площадь около 800 кв. Горели тюфяки и кровля хозяйственного здания. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.









