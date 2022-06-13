Поддержка Украины – это национальные интересы США, Россия должна заплатить высокую цену за свои действия, – посол Бринк на встрече с Бакановым. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Посол США Бриджит Бринк подчеркнула, что Штаты продолжают неуклонно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время встречи с главой СБУ Иваном Бакановым.
По словам главы спецслужбы, в Украине ценят финансовую и военную поддержку США.
"Важным для нас является и экономический фронт борьбы, где американским Правительством введен в РФ самый большой за всю историю объем санкций", - отметил Баканов.
Глава СБУ рассказал о вызовах и угрозах, с которыми столкнулась спецслужба во время полномасштабного вторжения РФ, и о том, как с первого дня сотрудники СБУ встали на защиту страны.
"Мы продолжаем делать все возможное для освобождения украинских территорий. И нашему государству по-прежнему требуется мощная поддержка международных партнеров", - добавил он.
В то же время Бринк подтвердила готовность продолжать плодотворное и упорное взаимодействие с украинским правительством.
"Мы понимаем, что для Украины – это война на выживание, а для США борьба украинского народа – это защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом. Как отметил президент Дж. Байден, стоять рядом с Украиной в эту непростую минуту – это не просто правильная позиция. Это также в наших национальных интересах - обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал о том, что применение силы - это не правильный подход. что знаменует конец международного порядка, основанного на правилах, и создаст возможности проявления агрессии в других местах", - добавила дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - написал он.
В частности необходимо:
1000 гаубиц калибра 155 мм;
300 РСЗО;500 танков;
2000 единиц бронетехники;
1000 дронов.❗👍
15 го будет решение сколько оружия нам разгрузят❗
Услышав это в кремле истерика
15 ч. ·
На Сході зараз неймовірно важко. Ситуація часто дійсно трагічна, бо рашисти кинули на вузьку ділянку все, що змогли нашкребти, особливо неймовірну кількість артилерії. Все це ще й ускладнюється втручанням у питання оборони політичної складової. Я цілковито вірю Залужному, але стараюся розрізняти напрацювання Головнокомандувача й зовнішні політичні впливи на планування оборони. Зрештою, щось уже трохи й відомо. Часто завдяки нашим американським союзникам. Просто тут одному маленькому путінчику місцевого розливу захотілося себе відчути сталіним. Звідти й у перші дні появилася та мертвонароджена "ставка верховного головнокомандувача". А недавно ми могли бачити й більш зримі ефекти втручання, щось у стилі сталінського: "Ні шагу назад". І колись це все буде назване в найменших деталях, як і ряд зрадницьких дій.
Але зараз, повертаючись до ситуації на найскладнішій ділянці фронту, зупинюся все ж на позитивній речі. Після найменшого просування ворога на рівні одного захопленого села чи кварталу міста нам через механізми ІПСО починають навіювати капітулянтські настрої. Підозрюю, що на це купився й Зеленський, а може ця інформаційна операція саме на Банковій і розкручувалася. Але давайте глянемо на "успіхи наступальної операції рашистів" у часовому вимірі. Бо війна - це динаміка. Лінійні, географічні параметри в ній щільно прив'язані до часових.
Просто нагадаю, що коли в квітні, зазнавши від ЗСУ розгрому на півночі, орки оголосили "другий етап", то він мав чіткі часові рамки. Захоплення Луганської й Донецької областей у межах адміністративних кордонів до 9 травня. І лінія подвійного оточення нашого угруповання на Донбасі мала проходити не біля Бахмутської траси за Лисичанськом, а через Запорізьку й Дніпропетровську аж до Харківської області. Не менше й не пізніше. План був цілковито провалений. Про нього навіть не згадують, хоча на той час саме так його розглядали й у москві, й у розвідках та аналітичних центрах наших союзників.
Через деякий час після провалу озвучили другий варіант: вся Луганщина до 1 червня, а Донеччина до 1 липня, а лінія оточення вже тісніша: від Волновахи на Ізюм (тому так перли на Барвінкове й Новомихайлівку-Мар'їнку. План провалений цілковито й зараз про нього воліють не згадувати. Нову дату визначили вже лише для Луганщини - 10 червня. Лінію планованого оточення заявляли (щоправда ще до провалу попереднього варіанту) через Ізюм-Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівку. Дата вже минула, результат абсолютно відсутній і в заданій формі нереальний.
Зараз у московитів ще одна коректива - захоплення Сіверськодонецька й (публічно, але без реальних сподівань) решти Луганщини, включно з Лисичанськом, до 22 червня. Щодо оточення, то чітких намірів уже не оголошували, десь за принципом: що вдасться, аби хоч трохи просунутися біля Святогірська та Слов'янська. Насправді ж усі реальні зусилля поки кидають на спробу заблокувати підрозділи, які знаходяться в промзоні Сіверськодонецька.
До чого я все це перераховую? Та щоб лише пояснити, що ЗСУ під командуванням Залужного вже разів із 4 встигли повністю зламати плани ворога й завдати йому поразки, бо в динаміці війни це якраз була поразка рашистів. Поразка ворога це ще не наша перемога. От лише перемогу здобувають воєнною мудрістю, а не забаганками чергового нєдоросля десь у Києві на троні. І якщо після кількох поразок, завданих ворогові командування вирішить відійти на якихось позиціях та зберегти життя своїх бійців, то це не програш, це мудрість. Свої перемоги наші вже й так тут доказали.
Бо ж зараз починає розкручуватися якась нездорова атмосфера нагнітання істеричних настроїв, узалежненості від ворожої пропаганди (ну, заявить вражина, що вони страшно перемогли, захопивши ще пару кварталів знищеного міста, то й що?) та явних підкопів під Головнокомандувача й Генштаб. Коли логічним і правильним виявилося відійти з Кремінної, Рубіжного чи Попасної, таких настроїв не розганяли, а зараз іде штучне нагнітання, як проти Порошенка під час оборони Донецького аеропорту. Тож давайте будемо вірити лише нашим ЗСУ й Залужному - вони знатимуть, що робити, а не авантюристам та пустобрехам.
С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО «Студия Квартал-95».С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года И. Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии «Слуга народа». Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского
І який мав би вже під арештом?
Впрочем,какая разница
Найшовсь таки якийсь проява,
Якийсь дурний оригінал! ---- от про що думає вельмишановна пані Брінк.
а не словами помагайте
ланову про плани Америки....
https://bihus.info/rodynu-gogilashvili-ohoronyaye-alfa-sbu-reportazh-bihus-info/?fbclid=IwAR3wQHksAAaU4d3dcrO40t1keiZnEEzLh_5HpStn_uTdxNfutFT7JKL8aic
В липні ЗСУ закриють це число
Слава Україні!
Голова СБУ... ((
Керівництво Херсонської області не було попереджене про те, що 24 лютого Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута.
Лагута розповів, що коли Служба безпеки та поліція доповіли про захід російських танків до Нової Каховки і їхнє наближаються до Херсона, чиновники Херсонської ОДА знищили всі таємні документи і близько 15 години 24 лютого 2022 року покинули будівлю облдержадміністрації.
«Виїхав на заміський пункт управління. Однак туди не доїхав, оскільки окупанти танками захопили дорогу. Довелося переночувати в області і на ранок 25 лютого знову повернувся до Херсона. Того дня з міста виходила 124 бригада територіальної оборони і 59 бригада ЗСУ. Лише після цього я зі своїм заступником Миколою Якименком остаточно покинули Херсон», - розповів він. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/zhodnih-komand-ne-nadhodilo-golova-hersonskoji-ova-poyasniv-yak-region-opinivsya-pid-okupacijeyu-852634.html Чи знає Служба безпеки, де перебував Лагута з 25 лютого три місяці?
Вагнергейт
Про#об з початком війни
Дезертирство з Києва у перші дні агресії
Наумова
Цього мало?
опу грається з вогнем всенародного гніву. Терпіння суспільства не безмежне