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В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Три жилых дома и три инфраструктурных объекта повреждены в результате ночных обстрелов Бахмута.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"От попадания загорелись пожары, но спасатели ГСЧС оперативно их ликвидировали. Среди поврежденных учреждений – одно медицинское. Также повреждения получила карета скорой. Информацию о пострадавших среди гражданских уточняем. По предварительным данным, пострадали три человека", - отметил он.

"Россияне называют войну "военной операцией", но на самом деле это операция против гражданских. То и дело они бьют туда, где никогда не было военных. Это поведение террориста, и отношение к врагу должно быть соответствующим", - добавляет Кириленко.

В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко 01
В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко 02
В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко 03
В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко 04
В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко 05
В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко 06
В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко 07

Смотрите: Войска РФ обстреляли школу в Бахмуте, ранены два человека, - ГСЧС. ФОТО
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