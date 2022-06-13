Чиновник Генштаба выстрелил в сторону детей в спальном районе Киева: Резников поручил начать служебное расследование. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.
Об этом Резников сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу в Киеве случился эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министру и гражданину, много лет выступающему за легализацию и надлежащее упорядочение обращения оружия. А как отцу и дедушке", - отметил он.
Министр отметил, что начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины - руководитель одного из управлений, совершило действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.
"Создана соответствующая комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.
Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно - риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - добавил глава Минобороны.
О результатах расследования министр пообещал проинформировать по его окончании.
Как отмечает источник LIGA.net, человек в военной форме на видео похож на Юрия Боброва – полковника юстиции, начальника управления правового обеспечения Генштаба ВСУ – начальника юридической службы ВСУ.
В соцсетях сообщали, что зафиксированные на видео события происходят возле столичного ЖК "Сказка", возле него чиновник Генштаба попал в ДТП. На кадрах видно, что мужчина в военной форме спорил с охранниками, угрожал пистолетом, после чего выстрелил в сторону и чуть не попал в гулявших у подъезда детей.
"Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания безнаказанности – это ошибка", - подытожил Резников.
Пожалуйста, подождите...
Тут фішка в тому, що військова пенсія, це єдина пенсія яка виплачується незалежно від окладу. От і весь його гешефт +60 к до зарплати в 100к... Зараз таких "патріотів -юристів" багато "служить, переважно при військоматах"
Як на мене це і були його мотиви. Якби був патріотом, пішов би рядовим на фронт. Але яка су.ка призначила його керівником? Тоді це чиста корупція...
ОСОБА_1 11.01.2021 звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Заступника Керівника Офісу Президента України Машовця Р.В. про визнання протиправними дій щодо розгляду скарги та зобов`язання скерувати Президенту України скаргу від 30.11.2020 для розгляду по суті.
За результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2021 для розгляду цієї справи визначено суддю Могилу А.Б .
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 30.11.2020 ОСОБА_1 звернувся із скаргою до Президента України про скасування останнім в межах наданих повноважень виданого ним Указу №425 від 08.10.2020 в частині присвоєння начальнику управління Генерального штабу Збройних Сил України полковнику юстиції Боброву Ю.О. почесного звання "заслужений юрист України". Скасування такого Указу позивач мотивує тим, що відповідно до частини 9 статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами.
Окрім цього, у позовній заяві ОСОБА_1 звертає увагу на необхідність при вирішенні судом питання про відкриття провадження першочергово вирішити питання про можливий самовідвід в цій справі, враховуючи ту обставину, що спір стосується прав та інтересів діючого судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Боброва Ю.О.
Оскільки суддя Бобров Юрій Олександрович перебуває в штаті Івано-Франківського окружного адміністративного суду, з метою недопущення виникнення обставин, які б могли викликати в учасників справи сумнів щодо неупередженості судді при розгляді справи № 300/91/21, суддею Могилою А.Б. заявлено самовідвід в цій справі.
Сейчас ковбои напишут "просто надо хорошие законы, чтобы всех проверяли кому дают" упираемся в другие реалии, что любые справки у нас рисуются на заказ.
это тело вроде как в армии служит, значит шольц правильно поступает, что не дает Украине оружие, ведь сам себя перестреляют и еще по польше пулять начнут по пьяни (по вашим словам)
это наглядный пример того, что политики, судьи, мажоры, депутаты, криминал и члены их семей все имеют оружие, и применят по такому как ты безо всяких проблем, так как справки у них уже нарисованы, а вот бухать и быть быдлом многие из них не перестали. А тебе нечем будет защититься, кроме кукареканья про то, что ношение оружие нельзя разрешать )))
То есть ты вместо того чтобы иметь возможность защитить себя и свою семью хочешь ограничить свои права и быть жертвой-терпилой. Надеешься что полиция тебя защитит? Или что ты никогда не встретишь пьяного мажора с волыной? )
Дело вообще не в алкоголе или справках. Если оружие доступно большинству населения, даже самый отбитый алкаш или истеричка сто раз подумает прежде чем достать пукалку и куда-то там пукать, потому что ответка в виде пули может прилететь откуда угодно и незамедлительно. И корочка папочки не спасёт от свинца ) Инстинк самосохранения работает лучше чем что-либо другое) проверенно кучей стран, включая Молдову, где бухают не меньше нашего
Для этого достаточно лейтенанта военнойпрокуратуры.
Так він ще й бухим ДТП влаштував???
На щастя, ніхто не постраждав.
Знаєте, чим кінчилось?
Нічим.
"Порішав" через тодішнього начальника поліції області Шпигу, якому сам Лапін, в свою чергу, "порішав" генеральське звання через Авакова.
Думаю, що тоді, що зараз, все відбуватиметься під гаслом "кто ж єво посадіт, он же памятнік!"
Цікаво хто буде відповідати, якщо та людина випадково не примінить зброю проти своїх…
Надіюсь що таким людям не дадуть зброю в руки і не відправлять на фронт… Докотилися….
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ДАЙТЕ ВЖЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ!!!