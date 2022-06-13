Чиновник Генштаба выстрелил в сторону детей в спальном районе Киева: Резников поручил начать служебное расследование. ВИДЕО+ФОТО

Создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.

Об этом Резников сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"В пятницу в Киеве случился эпизод, на который мне хотелось немедленно отреагировать не только как министру и гражданину, много лет выступающему за легализацию и надлежащее упорядочение обращения оружия. А как отцу и дедушке", - отметил он.

Министр отметил, что начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины - руководитель одного из управлений, совершило действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

"Создана соответствующая комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.

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Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно - риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания", - добавил глава Минобороны.

О результатах расследования министр пообещал проинформировать по его окончании.

Как отмечает источник LIGA.net, человек в военной форме на видео похож на Юрия Боброва – полковника юстиции, начальника управления правового обеспечения Генштаба ВСУ – начальника юридической службы ВСУ.





В соцсетях сообщали, что зафиксированные на видео события происходят возле столичного ЖК "Сказка", возле него чиновник Генштаба попал в ДТП. На кадрах видно, что мужчина в военной форме спорил с охранниками, угрожал пистолетом, после чего выстрелил в сторону и чуть не попал в гулявших у подъезда детей.

"Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания безнаказанности – это ошибка", - подытожил Резников.

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