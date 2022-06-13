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Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне обстреляли Донетчину сверхзвуковыми ракетами, танками, артиллерией, есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли удары по 11 населенным пунктам. Разрушения претерпели 43 гражданских объекта, подавляющее большинство которых - жилые дома. Полиция задокументировала военные преступления.

Российские войска обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимилиановка, Галицыновка, Николаевка, Долиновка.

"Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами класса "воздух-земля" типа х-22 "Буря" враг нанес по селу Николаевка Покровского района. По меньшей мере, шесть частных домов повреждены", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате ночного обстрела Бахмута повреждены 3 жилых дома и 3 инфраструктурных объекта, есть пострадавшие, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 01
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 02
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 03
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 04
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 05
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 06
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 07
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 08
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 09
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 10
Войска РФ обстреляли Донбасс сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией, есть жертвы, - Нацполиция 11

В целом оккупанты повредили 31 жилой дом, админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобиль "скорой помощи", линии электропередач и т.д. В результате обстрелов без света остались Бахмут и Красногоровка.

Также сообщается, что полиция региона и СБУ по этим фактам открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+12
Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено..., не жалко ракет ради нескольких жилых домов..., что это? запредельная ненависть, изуверский геноцид, путинизм головного мозга или все вместе...
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13.06.2022 12:04
+9
Все те, що ви назвали можна сказати одним словом. Це простий кацапізм. Він в них був, є, і буде завжди поки кацапи не будуть знищені.
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13.06.2022 12:10
+7
Шольца в ту яму посадити і нехай звідти з Макроном разом путлеру дзвонять
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13.06.2022 12:24
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Правила форума Совет форумчан
враги говорят, что землей Украины освобождают рашку от ракет
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13.06.2022 12:00 Ответить
стакан наполовину полный
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13.06.2022 12:15 Ответить
Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено..., не жалко ракет ради нескольких жилых домов..., что это? запредельная ненависть, изуверский геноцид, путинизм головного мозга или все вместе...
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13.06.2022 12:04 Ответить
Божевілля руського миру.
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13.06.2022 12:09 Ответить
Все те, що ви назвали можна сказати одним словом. Це простий кацапізм. Він в них був, є, і буде завжди поки кацапи не будуть знищені.
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13.06.2022 12:10 Ответить
"наверх" відзвітують про знищення "важливого військового об'єкту", комусь медалька/премія. А на людей ворогу традиційно пох. Бо це кацапи.
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13.06.2022 12:25 Ответить
вони не жаліють бо путін дав команду знищити на Україні всі міста і села. А ракет, снарядів у них достатньо на три війни. Ще з часів ссср. Та й готувалися вони довго, накоплювали арсенали та техніку. А у нас ******** все, на дороги, на президентські університети, на е-бабусі і т.д. Гірко усвідомлювати все то...
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13.06.2022 12:29 Ответить
асвабаждают ....
несут миръ.... угнетенному дамбассу... влетая в дома и квартиры ракетами и бомбами...
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13.06.2022 12:19 Ответить
Шольца в ту яму посадити і нехай звідти з Макроном разом путлеру дзвонять
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13.06.2022 12:24 Ответить
Там для них зв"язок поганий...
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13.06.2022 15:32 Ответить
****** підариси !!! тварі..суки...уроди...
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13.06.2022 13:13 Ответить
Помню месяц назад кто то пиз-дел что у рашки современные ракеты закончились...
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13.06.2022 18:37 Ответить
это старые ракеты
и их очень много у них
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13.06.2022 21:20 Ответить
 
 