Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных в Одесской области. ФОТОрепортаж

Украинские следователи разоблачили схему по незаконному пересечению украино-молдавской границы военнообязанными гражданами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По предварительной информации, 10 июня гражданину Молдовы сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В ходе проверки Национальным бюро информации о возможном предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам международных организаций детективы выявили схему противоправного перемещения через государственную границу военнообязанных мужчин-граждан Украины.

"За 3 тыс. долларов организаторы схемы предлагали перемещение через государственную границу вроде бы по документам Организации Объединенных Наций на автомобили с дипломатическими номерами. Фактически же, как установили детективы НАБУ, организаторы трансграничного трансфера совершали перемещение по поддельным паспортам граждан Молдовы автомобилями с молдавской регистрацией с возможностью незаконного выезда на территорию Молдовы на транзитном участке трассы "Одесса-Рени", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время одного из таких вояжей машина, которой управлял гражданин Молдовы, и в которой находился гражданин Украины, остановлена пограничниками и детективами НАБУ.

По выявленным фактам подследственность в этом уголовном производстве определили следователями Национальной полиции.

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