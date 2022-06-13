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Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных в Одесской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские следователи разоблачили схему по незаконному пересечению украино-молдавской границы военнообязанными гражданами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По предварительной информации, 10 июня гражданину Молдовы сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В ходе проверки Национальным бюро информации о возможном предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам международных организаций детективы выявили схему противоправного перемещения через государственную границу военнообязанных мужчин-граждан Украины.

"За 3 тыс. долларов организаторы схемы предлагали перемещение через государственную границу вроде бы по документам Организации Объединенных Наций на автомобили с дипломатическими номерами. Фактически же, как установили детективы НАБУ, организаторы трансграничного трансфера совершали перемещение по поддельным паспортам граждан Молдовы автомобилями с молдавской регистрацией с возможностью незаконного выезда на территорию Молдовы на транзитном участке трассы "Одесса-Рени", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время одного из таких вояжей машина, которой управлял гражданин Молдовы, и в которой находился гражданин Украины, остановлена пограничниками и детективами НАБУ.

По выявленным фактам подследственность в этом уголовном производстве определили следователями Национальной полиции.

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Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных в Одесской области 01

Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных в Одесской области 02

Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных в Одесской области 03
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Топ комментарии
+7
c Тищенка і Портнова скільки взяли?
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13.06.2022 12:35
+6
Операция века! Войдет во все учебники криминалистики.
Не то,что шуфрича, суркисов и прочую нечисть выпустить с оркестром и аплодисментами.
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13.06.2022 13:59
+2
Чуть что, ромы виноваты, а наши белые и пушистые.
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13.06.2022 12:52
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начинали с 20 кт евро)
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13.06.2022 12:31 Ответить
c Тищенка і Портнова скільки взяли?
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13.06.2022 12:35 Ответить
По котлете взяли.
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13.06.2022 12:53 Ответить
Пресс котлет
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13.06.2022 13:29 Ответить
Чуть что, ромы виноваты, а наши белые и пушистые.
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13.06.2022 12:52 Ответить
Молдавани не РОМИ , а ДАКІ
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13.06.2022 13:10 Ответить
Та там навіть і не "даки" - там така "каша" була ще в римські часи! Адже римляни проводили колонізацію наступним чином: на захоплену територію приходив легіон (або й кілька) Вони там стояли гарнізонами по кілька років Само-собою, що легіонери, які вислужили строк служби, ставали ветеранами Вони отримували земельний наділ на тій території та гроші на облаштування господарства Оселялися і жили Але ж легіони могли буть сформовані в інших кінцях імперії Та й в них рідко дотримувалися "національного" принципу - щоб попередить бунти Тому ця "різношерстна" публіка приливала свої гени до місцевого населення
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13.06.2022 13:41 Ответить
зупинено прикордонниками та детективами НАБУ --- Бла-бла-бла. Можна набагато простіше і ефективніше наприклад "За вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав". Але не з "боневтік"
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13.06.2022 13:21 Ответить
Операция века! Войдет во все учебники криминалистики.
Не то,что шуфрича, суркисов и прочую нечисть выпустить с оркестром и аплодисментами.
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13.06.2022 13:59 Ответить
Правильно роблять що їдуть! Як можна жити в державі де грубо порушують 24 та 64 статтю Конституції та дискримінують чоловіків. Влада повинна негайно відновити законність та дозволити чоловікам виїжджати за кордон. Просто сором.
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14.06.2022 01:06 Ответить
 
 