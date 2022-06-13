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Рашисты ударили ракетами по частным домам Гуляйполя, 4 человека получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска еще раз обстреляли Гуляйполе в Запорожье. Четыре человека получили осколочные ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"В органы полиции поступило более десяти сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов. Враг бил ракетами по частным домам гуляйпольцев. Во многих из них взрывной волной вынесло окна и повредило двери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от осколков ракет разрушений подверглись крышам домов, также иссечены стены домов, хозяйственных построек и гаражных помещений.

Предварительно, в результате вооруженной атаки четыре человека получили осколочные ранения.

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Рашисты ударили ракетами по частным домам Гуляйполя, 4 человека получили ранения, - ОВА 01
Рашисты ударили ракетами по частным домам Гуляйполя, 4 человека получили ранения, - ОВА 02
Рашисты ударили ракетами по частным домам Гуляйполя, 4 человека получили ранения, - ОВА 03
Рашисты ударили ракетами по частным домам Гуляйполя, 4 человека получили ранения, - ОВА 04
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Між іншим, на Запоріжжі 86,6% голосили за ЗЕ, який здав цей коридор на Крим.
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13.06.2022 12:59 Ответить
Сам здавав і ключи дав ?Нащо писати цю х@йню?! Як вибирати гівно мерів за гречку так урааа як вибирати гівно депутатів і органи місцевої влади с опзж і іншої сволоти так урааа як хто кругом всрався так ЗЕ !Як 30 років вибирали лайно то нормально і рухались по течії то норма а як всрались по вибрали гівно то звісно ЗЕ ! Коридор здав?А хто в тому корідорі мери міст і містечок?Хто це лайно вибирав яке сдало країну і нічого не робило?Ти самий перший ходив голусувати за це ЛАЙНО !А тепер кажешь ЗЕ коридор здав?
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13.06.2022 14:22 Ответить
Питання чому там люди досі сидять?Не хочуть виїжати і євакуюватися?Ну йдіть тоді в сраку !А потім ворог накриває артою або не дай боже окуповує і починаються тортури грабунки гватування і кидання як мясо в свою армію на передок.І все це не хочу не буду звідси виїджати і т.і.А ЗСУ за це все приходиться вигрібати і потім спасати.Задовбали ! Всі хто в 25 км зоні до бойових дій всі повинні бути євакуйовані !Не хоче ?За руки за ноги в автобус і вперед !
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13.06.2022 14:16 Ответить
 
 