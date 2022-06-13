От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Обстрел домов и объектов гражданской инфраструктуры – основная тактика войны кровавых рашистских оккупантов.
Это подчеркивают в Чортковском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
Уточняется, что 11 июня по городу ударили четыре ракеты "Калибр".
"К счастью, обошлось без жертв. Однако пострадали многие многоквартирные дома, частные домовладения, магазины и другие объекты инфраструктуры.
Среди них и учебные заведения Черткова, расположенные в районе взрывов. В частности, это одна из школ города, дошкольное учебное заведение и один из корпусов спортивной школы. Итак, в учебных заведениях взрывная волна повредила:
- 24 оконные конструкции;
- 12 стеклопакетов;
- 5 дверных конструкций;
- покрытие потолка в корпусе спортивной школы, спортзале и актовом зале общеобразовательной школы;
- перегородки между комнатами в дошкольном учебном заведении;
- подоконник", - говорится в сообщении.
По словам начальницы управления образования, молодежи и спорта Людмилы Полищук, все повреждения будут устранены в кратчайшие сроки.
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че ты кривляешься? они санкции ввели, а у нас - Наумов. ты бы на их месте что делал? кривлялся или отправил бы силы НАТО? я бы тоже ничего не сделал как и ты. муклер блин
Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что поскольку российская армия не может захватить Украину, оккупанты будут разрушать населенные пункты страны. А те города, которые временно захвачены, Россия не планирует осваивать.
По его словам, вероятно российская тактика разрушения еще будет продолжаться.
"У Путина нет идеи нести куда-либо российскую цивилизацию, есть идея захватить или разрушить. Это то, что сейчас происходит в Украине. Они (российские оккупанты. - Ред.) не в состоянии в буквальном смысле захватить территории ни полностью, ни частично, но они в состоянию разрушить до основания. Это, скорее всего, мы еще будем наблюдать - бесчеловечный уровень разрушений", - сказал он.
Фельштинский добавил, что Россия у всех своих соседей на недавнем историческом отрезке времени оттяпала хоть кусочек территории.
"Хоть самый маленький, но оттяпала. У нее есть абсолютно тупая идея захвата территорий. Доходит до абсурда, потому что сейчас Россия активным образом захватывает Северный полюс. Потому что лед рано или поздно может растаять, а под ним может оказаться что-то - земля, золото, может, бриллианты. Это пример захвата территорий без планов их осваивать", - отметил историк.