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От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Обстрел домов и объектов гражданской инфраструктуры – основная тактика войны кровавых рашистских оккупантов.

Это подчеркивают в Чортковском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что 11 июня по городу ударили четыре ракеты "Калибр".

"К счастью, обошлось без жертв. Однако пострадали многие многоквартирные дома, частные домовладения, магазины и другие объекты инфраструктуры.

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Среди них и учебные заведения Черткова, расположенные в районе взрывов. В частности, это одна из школ города, дошкольное учебное заведение и один из корпусов спортивной школы. Итак, в учебных заведениях взрывная волна повредила:

- 24 оконные конструкции;

- 12 стеклопакетов;

- 5 дверных конструкций;

- покрытие потолка в корпусе спортивной школы, спортзале и актовом зале общеобразовательной школы;

- перегородки между комнатами в дошкольном учебном заведении;

- подоконник", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетного обстрела жилого дома в Чорткове на Тернопольщине. ВИДЕО

По словам начальницы управления образования, молодежи и спорта Людмилы Полищук, все повреждения будут устранены в кратчайшие сроки.

От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет 01
От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет 02
От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет 03
От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет 04

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От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет 05
От российских обстрелов пострадали три учебных заведения в Чорткове на Тернопольщине, - горсовет 06

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Чи хоч одна держава світу надіслала путлеру ноту протесту в зв,язку з обстрілами мирних жителів України?
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13.06.2022 12:51 Ответить
Наші проблеми нікому не цікаві. Хвилювати їх може лише наше зерно, і як його вивезти.
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13.06.2022 12:56 Ответить
пуклер это кто?
че ты кривляешься? они санкции ввели, а у нас - Наумов. ты бы на их месте что делал? кривлялся или отправил бы силы НАТО? я бы тоже ничего не сделал как и ты. муклер блин
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13.06.2022 12:57 Ответить
У Чорткові, колись був дуже потужний військовий аеродром , зараз там пусте місце, але там ще є так званий" воєнний городок" от кацапи і луплять по цілях які вони знаходять по старих советських мапах.
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13.06.2022 13:22 Ответить
Таки так і Канаша вчора блеяв про склад з західним озброєнням і ************ в воєнній частині.
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13.06.2022 14:10 Ответить
Путину не удается захватить Украину и он будет пытаться разрушить ее до основания, - историк Фельштинский

Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что поскольку российская армия не может захватить Украину, оккупанты будут разрушать населенные пункты страны. А те города, которые временно захвачены, Россия не планирует осваивать.

По его словам, вероятно российская тактика разрушения еще будет продолжаться.

"У Путина нет идеи нести куда-либо российскую цивилизацию, есть идея захватить или разрушить. Это то, что сейчас происходит в Украине. Они (российские оккупанты. - Ред.) не в состоянии в буквальном смысле захватить территории ни полностью, ни частично, но они в состоянию разрушить до основания. Это, скорее всего, мы еще будем наблюдать - бесчеловечный уровень разрушений", - сказал он.

Фельштинский добавил, что Россия у всех своих соседей на недавнем историческом отрезке времени оттяпала хоть кусочек территории.

"Хоть самый маленький, но оттяпала. У нее есть абсолютно тупая идея захвата территорий. Доходит до абсурда, потому что сейчас Россия активным образом захватывает Северный полюс. Потому что лед рано или поздно может растаять, а под ним может оказаться что-то - земля, золото, может, бриллианты. Это пример захвата территорий без планов их осваивать", - отметил историк.
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13.06.2022 13:57 Ответить
 
 