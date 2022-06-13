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Предатель-мэр Святогорска Бандура встретился с главарем террористов "ДНР" Пушилиным. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Святогорска Владимир Бандура изменил Украине и перешел на сторону так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukraine Now".

Отмечается, что он встретился с главарем так называемой "республики" Денисом Пушилиным, который "назначил" его "главой администрации" Святогорска.

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Предатель-мэр Святогорска Бандура встретился с главарем террористов ДНР Пушилиным 01
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Топ комментарии
+38
А що там Штепа, на яку посаду претендує?
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13.06.2022 13:22
+30
Двух кабанов и ветка на дереве может не выдержать.
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13.06.2022 13:21
+28
Не забувайте що його вибрали жителі міста, і швидше за все ці люди добре знали про його політичні погляди та їх поділяли.
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13.06.2022 13:24
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Двух кабанов и ветка на дереве может не выдержать.
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13.06.2022 13:21 Ответить
пара клоунов
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13.06.2022 13:33 Ответить
этот центнер сала будет долго дымиться в аду
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13.06.2022 14:04 Ответить
Потім цю жирну потвору на вогнищі засмажити
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13.06.2022 13:21 Ответить
А що там Штепа, на яку посаду претендує?
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13.06.2022 13:22 Ответить
Бандура-проста дура...
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13.06.2022 13:22 Ответить
Пару дней назад про это говорили вроде...
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13.06.2022 13:27 Ответить
Что действительно орки город и лавру уже заняли .Жданов недавно в интервью говорил,что противника выібили из Святогорска .Неужели врал.Второй арестович получается
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13.06.2022 14:28 Ответить
Не забувайте що його вибрали жителі міста, і швидше за все ці люди добре знали про його політичні погляди та їх поділяли.
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13.06.2022 13:24 Ответить
То что наши граждане кого-то выбирают, а у нас какого только биомусора за 30 лет во власть не выбирали наши мудрые (тупые) избиратели, совсем не означает отмену работы правоохранителей. А в военное время и соответствующих моменту мероприятий по предателям
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13.06.2022 13:29 Ответить
"СЛУГА НАРОТА " ....
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13.06.2022 13:31 Ответить
Пам'ятаєте мера колаборанта з Слов'янська -Штепу яка разом з Гіркіним по блокпостам шастала.Так ось в тюрму її за це так і не посадили!
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13.06.2022 13:36 Ответить
В этом «городе городского типа» всем абсолютно на все наплевать. Там мэром может стать любой.
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13.06.2022 14:33 Ответить
гляжу в тєбя, как в зєркало, до головокруженія
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13.06.2022 13:25 Ответить
А де зараз ті, що його рекомендували з опзж - королевська і компанія, чи й далі у ВР добувають свіженьку інформацію для своїх паханів в раші.
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13.06.2022 13:30 Ответить
Голосують в унісон із СН за більшість ініційованих ОП законопроектів.
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13.06.2022 14:53 Ответить
За непідтвердженими даними, пєніс петушилін під арештом

Інформація уточнюється та перевіряється
https://t.me/gistapapapa/39663
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13.06.2022 13:34 Ответить
Обговорюють як підуть на Берлін, а потім на Ла Манш.
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13.06.2022 13:34 Ответить
Ше живий? Це тимчасово.
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13.06.2022 13:39 Ответить
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13.06.2022 13:40 Ответить
Скоро усі побратими шмарклі виявляться на службі у Путлера.
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13.06.2022 13:40 Ответить
Можно много утрировать и ржать, только, как бы с таким правительством страна не превратилась бы вся дыныру. Вот что страшно 23% оккупировано, благодаря ,сами знаете кому.
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13.06.2022 13:46 Ответить
Конечно вопросов много , особенно по подготовке к войне. У нас ведь большая стройка планировалась в 2022 г. Шашлыки. Все деньги в бюджете планировались туда, а вот на оборонку, как бы не было в бюджете -денег нет, как и на гос заказы на ракеты. Что с бойцами Азова с Мариуполя ??? сказали успешная спецоперация по спасению жизней, дали приказ сдаться и забыли людей в тюрьмах. Почему не расстреливают за мародерство, предательство??? Страна должна знать своих героев.
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13.06.2022 14:00 Ответить
зрадниками не стають- зрадниками народжуються.
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13.06.2022 13:53 Ответить
Да он свою жо спасал. Нашли куда стремится в ДэНэРэ. Всех кого захватят, потом на убой и пошлют. Всегда есть выбор, или сражаться за свою Украину, или быть предателем и погибнуть за Рашизм.
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13.06.2022 13:54 Ответить
Убогий петушилин тупо милитарный стиль одежды Зели косплеит.
Какая же вся эта русня и их подсосы убогие, вторичные и третьесортные даже в таких мелочах, просто мертвое болото с чванливыми паразитами, неспособными породить ничего свежего, интересного, живого и оригинального.
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13.06.2022 13:56 Ответить
думав-думав - десь я це вже бачив ... Аж ось воно! Це було ж вже! (с)

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13.06.2022 14:05 Ответить
Як чітко підмічено, однаково одіті, мабуть навіть одна швея шила курточки і майки, які єлдак привіх від баті одному і другому, легенька небритість, однакові борідки, видумана стомленість від піара і обидва йдуть не одну ногу з народом. Правда один робить це відкрито, а інший прикидається патріотом.
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13.06.2022 15:25 Ответить
там непонятно, кто кого косплеит. По правде говоря, душилин в таком гардеробе значительно раньше кастрообразного чегеварился...
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13.06.2022 15:35 Ответить
Никогда он такого до Зели не одевал, все время исключительно в костюмчике лазил. Типа солидный, большой человек, глава целой дырявой быдло-республики, а не простолюдин какой-нибудь.
Помню еще когда Зеля со своей командой начали в милитарке рассекать, русня еще пыталась раздувать зраду, мол "Ко-ко-ко пазорище то какое, совсем х-лы апустились, на официальные встречи не в кастюме, а не пайми в чем. То ли дело наши переговорщики, салидные все и в костюмах, фче как у людей".
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13.06.2022 17:03 Ответить
это сироты....припухли с голодухи .....куда смотрит кремль.....
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13.06.2022 13:59 Ответить
понятно хто наводив нас лавру.. так сцуки вам і треба-обрали зрадника-сосіть
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13.06.2022 14:02 Ответить
Встретились два одиночнства
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13.06.2022 14:03 Ответить
Две жирные свиньи
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13.06.2022 14:06 Ответить
Не в мышцах сила
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13.06.2022 14:06 Ответить
І форма одягу така як у нашого Боневтіка, що це співпадіння
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13.06.2022 14:11 Ответить
два жителя Ростова
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13.06.2022 14:23 Ответить
А чому всі кабани не голені ?
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13.06.2022 14:25 Ответить
ТАКОЕ ЧМО,ОБГАДИЛО ТАКОЙ КРАСИВЫЙ УКРАИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
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13.06.2022 15:47 Ответить
последняя встреча перед отправкой к кобздону
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13.06.2022 16:13 Ответить
На фото сепары какие то, не?
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13.06.2022 16:28 Ответить
это только цветочки, ягодки будут потом
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13.06.2022 23:17 Ответить
 
 