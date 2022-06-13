Предатель-мэр Святогорска Бандура встретился с главарем террористов "ДНР" Пушилиным. ФОТО

Мэр Святогорска Владимир Бандура изменил Украине и перешел на сторону так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukraine Now".

Отмечается, что он встретился с главарем так называемой "республики" Денисом Пушилиным, который "назначил" его "главой администрации" Святогорска.

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