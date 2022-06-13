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Предатель-мэр Святогорска Бандура встретился с главарем террористов "ДНР" Пушилиным. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Святогорска Владимир Бандура изменил Украине и перешел на сторону так называемой "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukraine Now".
Отмечается, что он встретился с главарем так называемой "республики" Денисом Пушилиным, который "назначил" его "главой администрации" Святогорска.
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+38 Sergii Ustim
показать весь комментарий13.06.2022 13:22
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Какая же вся эта русня и их подсосы убогие, вторичные и третьесортные даже в таких мелочах, просто мертвое болото с чванливыми паразитами, неспособными породить ничего свежего, интересного, живого и оригинального.
Помню еще когда Зеля со своей командой начали в милитарке рассекать, русня еще пыталась раздувать зраду, мол "Ко-ко-ко пазорище то какое, совсем х-лы апустились, на официальные встречи не в кастюме, а не пайми в чем. То ли дело наши переговорщики, салидные все и в костюмах, фче как у людей".