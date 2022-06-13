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Обстрел жилого дома в Чернигове: Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка Куликов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка по факту обстрела жилого дома в Чернигове.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, прокуроры Черниговской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении оператора-наводчика воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41 общевойсковой армии вооруженных сил РФ по факту нарушения им законов и обычаев войны.

"Следователи и прокуроры собрали достаточно доказательств того, что 26 февраля оператор-наводчик, выполняя незаконный приказ командира батальона, развернул башню танка Т-72Б в сторону жилого дома на окраине Чернигова и обстрелял его осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор акцентирует внимание, что многоэтажка не была военной целью и не использовалась для военных нужд.

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"Обвиняемый по делу Михаил Куликов был задержан благодаря слаженным действиям Вооруженных Сил Украины и находится в следственном изоляторе", - резюмирует она.

Обстрел жилого дома в Чернигове: Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка Куликов 01
Обстрел жилого дома в Чернигове: Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка Куликов 02
Обстрел жилого дома в Чернигове: Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка Куликов 03
Обстрел жилого дома в Чернигове: Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка Куликов 04
Обстрел жилого дома в Чернигове: Перед украинским судом предстанет оператор-наводчик российского танка Куликов 05
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Таких преступников тысячи, если не десятки тысяч. Украинских тюрем для них не хватит.
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13.06.2022 13:50 Ответить
после вырока , его все равно обменяют , так что пих.
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13.06.2022 16:00 Ответить
Обычаи войны нах..
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13.06.2022 13:55 Ответить
Там поряд - березовий гай! Берези різного віку Нагнуть і прив"язать за ноги
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13.06.2022 14:01 Ответить
Навіщо ще березці завдавати біль, кувалдою по дурній башці і в яму, а краще цих істот виявляти і знищувати у них вдома, варіантов купа, але краще "смузі Бандери" немає, щоб разом з майном, яке накрало. Кому робити там є, там більше 12 мільйонів українців, половина з них зомбовані, але є ті, які знають хто є хто, головне правильно їх попросити.
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13.06.2022 14:12 Ответить
Посадіть його у загальну камеру. Гадаю він від "сорому" бажає повіситись....
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13.06.2022 15:00 Ответить
А фото "хероя" можна?
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13.06.2022 15:25 Ответить
 
 