"Русский McDonald's" украл логотип у португальского производителя корма для животных. ФОТО

Логотип российской сети "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's после его выхода с рынка РФ, оказался украденным у португальской компании Matosmix, производящей корм для животных.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо Макдональдса, оказался украден у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных. Да, это не шутка", - говорится в сообщении.

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