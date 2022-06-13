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"Русский McDonald's" украл логотип у португальского производителя корма для животных. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

Логотип российской сети "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's после его выхода с рынка РФ, оказался украденным у португальской компании Matosmix, производящей корм для животных.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо Макдональдса, оказался украден у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных. Да, это не шутка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": McDonalds окончательно уходит из России

Русский McDonalds украл логотип у португальского производителя корма для животных 01
Русский McDonalds украл логотип у португальского производителя корма для животных 02
Русский McDonalds украл логотип у португальского производителя корма для животных 03
Русский McDonalds украл логотип у португальского производителя корма для животных 04
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Топ комментарии
+64
Чого це вкрали? Думаю це франшиза
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13.06.2022 15:17
+34
В принципе все сходится
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13.06.2022 15:18
+30
Господи, чи є межа убогості у цих примітивних істот
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13.06.2022 15:20
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Чого це вкрали? Думаю це франшиза
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13.06.2022 15:17 Ответить
100%, різни породи тварин))
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13.06.2022 15:32 Ответить
Именно ))))
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13.06.2022 18:39 Ответить
В принципе все сходится
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13.06.2022 15:18 Ответить
у них никак иначе не получится , как говорится : лишнехромосомные
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13.06.2022 16:05 Ответить
Тваринами яб їх не називав би
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13.06.2022 15:19 Ответить
Сімволічно )
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13.06.2022 15:19 Ответить
Не вкрав, а освободіл от авторскіх прав португальскіх бєндєровцов
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13.06.2022 15:20 Ответить
Господи, чи є межа убогості у цих примітивних істот
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13.06.2022 15:20 Ответить
нет
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13.06.2022 15:25 Ответить
Немає,це срака світу,тому там сконцентроване усе лайно.
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13.06.2022 15:25 Ответить
Нічого не вкрали. Корм для тварин - так воно й є.
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13.06.2022 15:20 Ответить
Це просто логічний фінал.
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13.06.2022 15:20 Ответить
І тут спзидили. "Імперія" во всій красі
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13.06.2022 15:20 Ответить
а что нет так? если в бывшем макдональдсе теперь продают корма для животных, то и логотип должен быть соответствующий
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13.06.2022 15:21 Ответить
Москалі гірші любих тварин.
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13.06.2022 15:21 Ответить
Чим вам тварини завинили?
Вони не тварини.
Вони ZVери.
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13.06.2022 15:33 Ответить
В очередной раз доказано, что у кацапов ни ума, ни фантазии !
Животные, б*я......
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13.06.2022 15:22 Ответить
100 % Корм для тварин
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13.06.2022 15:23 Ответить
ФК "Миколаїв"

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13.06.2022 15:23 Ответить
Нашёл характерный момент. И так можно было.

Во втором розыгрыше Кубка СССР первым соперником николаевцев жребий выбрал московский «Локомотив» - первого и единственного обладателя Кубка.
Матч был назначен на 24 мая 1937 года, однако в указанный день на матч не прибыл назначенный физкультурным комитетом арбитр.
Команды договорились в указанное время провести товарищеский матч.
«Локомотив» выиграл 4:0, а официальный матч было решено провести 26 мая.
Матч был организован.
Продано несколько тысяч билетов, зрители заняли свои места на стадионе, ждали начала матча, но он не состоялся.
Позже выяснилось, что накануне команда московского «Локомотива» получила телеграмму от руководителя Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, где было сказано, что товарищеская встреча, которая состоялась 24-го числа, считается официальной.
Протесты николаевцев результата не принесли.
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13.06.2022 15:58 Ответить
"Російський McDonald's" ? Это уже воровство и абсурд
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13.06.2022 15:23 Ответить
Роzzія - країна абсурду, край казкових довбойобів.
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13.06.2022 16:15 Ответить
"Російський McDonald's" ? Это уже воровство и абсурд
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Это не воровство, не абсурд, а обреченное признание миру и самим себе, где на уровне подсознательного сквозит понимание того, что ничего своего, чем можно гордиться, им придумать не дано.
Не, ну в самом деле... Давайте...
Придумайте свой русский бренд, да такой, чтобы хоть в Европе, хоть в Азии, хоть в Африке все знали - это русское, это их оригинальная придумка, это символ качества и надежности.
Есть такое? Нет!!!
Система "цап-царап", как проявление национальной ментальности.
Своего не было, нет и уже никогда не будет, а максимум возможного, это повторение того, что где-то и кем-то было создано.
Вот и имеем разнообразных кривобоких монстров:
"Вкусно и точка" - это русский МакДоналдс.
Сколково - это русская Силиконовая Долина.
Мосфильм - это русский Голливуд.
Тольятти - это русский Детройт
"Волк и Заяц" - это русский "Том и Джерри".
Перечисление без конца и без края.
И закончится это "Вкусно и Точка" точно также, как закончилась неимоверно раздутая русская "силиконовая долина" - Сколково, показухой и распилом миллиардов
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13.06.2022 17:03 Ответить
Тварини і крапка.
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13.06.2022 15:23 Ответить
Нічого вони не вкрали. Просто обозначілі пункт пітанія кацапсин
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13.06.2022 15:24 Ответить
вяличие прет из всех щелей ))))
как не набрешут так украдут, смарадерят...
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13.06.2022 15:24 Ответить
жріть скотиняки!!!
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13.06.2022 15:24 Ответить
Совпадение?...(с).
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13.06.2022 15:24 Ответить
Та нехай хоч логотип буде правдивим, з чогось же починати потрібно.
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13.06.2022 15:25 Ответить
Ні.
Це вже "натягування сови на глобус".
З першого погляду видно надто багато розбіжностей.
Не потрібно уподоблятися раша пропаганді!
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13.06.2022 15:25 Ответить
Ну шо, був логотип корму для тварин - В московії став логотипом корму для скотини...
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13.06.2022 15:26 Ответить
ЖИВОТНЫХ ЖАЛКО
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13.06.2022 15:28 Ответить
Ну так всё верно, корм для животных, а кто то подумал другое?
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13.06.2022 15:29 Ответить
у меня вообще давно было подозрение, что там гранулированный корм
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13.06.2022 15:30 Ответить
Звезду тоже украли у американского супермаркета.
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13.06.2022 16:11 Ответить
А эмблему (медведь) рашистская партия единая россия украла у калифорнийцев перекрасив мишку в голубой
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13.06.2022 19:02 Ответить
Не гранулированный корм, а наполнитель кошачьих туалетов.🐱
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13.06.2022 23:31 Ответить
та цей логотип - єдине правдиве, що є на рашці!
нашо ви одразу так: вкрав?
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13.06.2022 15:32 Ответить
Там корм для животных. И там корм для животных. Не было необходимости изобретать что-то новое.
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13.06.2022 15:35 Ответить
А-ха-ха-ха-ха!!!
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13.06.2022 15:36 Ответить
не можна так тварин принижувати, росіяни - останне лайно на планеті
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13.06.2022 15:36 Ответить
всё по делу
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13.06.2022 15:37 Ответить
Ну все правильно цап-царапнули: в тих ригаловках теж буде подаватися корм для скажених тварин.
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13.06.2022 15:49 Ответить
для тварин, особливо кацапів-свиней, саме то, там замість мізків пустота, нічого свого не можуть придумати, дебіли мля-я
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13.06.2022 16:02 Ответить
Це називається паралельний імпорт логотипів. Росіяни не тільки вкрали логотип, але й конкурують у тій же галузі: теж роблять їжу для тварин.
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13.06.2022 16:11 Ответить
Оскільки на мордорі вщерть все крадене, від назви, прапора, герба тощо, пропоную не подавати подібне як новину. Як схід,або захід сонця.
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13.06.2022 16:12 Ответить
просто черговий доказ чи факт ...
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13.06.2022 17:17 Ответить
"А какая разница"
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13.06.2022 16:12 Ответить
Макдональдс украли у американцев,логотип у португальцев,**** страна цап царап.
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13.06.2022 16:26 Ответить
Вот же ж мокшаноазиатское племя, не то что бренд, свой логотип даже не в состоянии придумать
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13.06.2022 16:33 Ответить
Тварини бувають різні. Таких бачили в Бучі і не тільки. Вони зараз нишпорять по всій Україні, тварюки.
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13.06.2022 16:45 Ответить
WOG тільки догори дригом
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13.06.2022 16:53 Ответить
Корм и точка.
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13.06.2022 17:48 Ответить
Быдлякам - быдлячий корм
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13.06.2022 18:04 Ответить
Лол. Корм для животных. Думаю это не случайно, а насмешка над своим же бесправным народом.
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13.06.2022 18:27 Ответить
Скорочуємо назву "Вкусно и точка", та виходить "Вкус...очка". Дуполізи москалі.
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13.06.2022 18:32 Ответить
А шо не так? Животных кормят кормом для животных )))))))
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13.06.2022 18:40 Ответить
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14.06.2022 13:59 Ответить
 
 