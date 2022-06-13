19 363 63
"Русский McDonald's" украл логотип у португальского производителя корма для животных. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом
Логотип российской сети "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's после его выхода с рынка РФ, оказался украденным у португальской компании Matosmix, производящей корм для животных.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо Макдональдса, оказался украден у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных. Да, это не шутка", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+64 Лысый коротышка
показать весь комментарий13.06.2022 15:17
+34 Aks World
показать весь комментарий13.06.2022 15:18
+30 Денис Коновалов 4caafe82
показать весь комментарий13.06.2022 15:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вони не тварини.
Вони ZVери.
Животные, б*я......
Во втором розыгрыше Кубка СССР первым соперником николаевцев жребий выбрал московский «Локомотив» - первого и единственного обладателя Кубка.
Матч был назначен на 24 мая 1937 года, однако в указанный день на матч не прибыл назначенный физкультурным комитетом арбитр.
Команды договорились в указанное время провести товарищеский матч.
«Локомотив» выиграл 4:0, а официальный матч было решено провести 26 мая.
Матч был организован.
Продано несколько тысяч билетов, зрители заняли свои места на стадионе, ждали начала матча, но он не состоялся.
Позже выяснилось, что накануне команда московского «Локомотива» получила телеграмму от руководителя Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, где было сказано, что товарищеская встреча, которая состоялась 24-го числа, считается официальной.
Протесты николаевцев результата не принесли.
____________________________________________________________________________________
Это не воровство, не абсурд, а обреченное признание миру и самим себе, где на уровне подсознательного сквозит понимание того, что ничего своего, чем можно гордиться, им придумать не дано.
Не, ну в самом деле... Давайте...
Придумайте свой русский бренд, да такой, чтобы хоть в Европе, хоть в Азии, хоть в Африке все знали - это русское, это их оригинальная придумка, это символ качества и надежности.
Есть такое? Нет!!!
Система "цап-царап", как проявление национальной ментальности.
Своего не было, нет и уже никогда не будет, а максимум возможного, это повторение того, что где-то и кем-то было создано.
Вот и имеем разнообразных кривобоких монстров:
"Вкусно и точка" - это русский МакДоналдс.
Сколково - это русская Силиконовая Долина.
Мосфильм - это русский Голливуд.
Тольятти - это русский Детройт
"Волк и Заяц" - это русский "Том и Джерри".
Перечисление без конца и без края.
И закончится это "Вкусно и Точка" точно также, как закончилась неимоверно раздутая русская "силиконовая долина" - Сколково, показухой и распилом миллиардов
как не набрешут так украдут, смарадерят...
Це вже "натягування сови на глобус".
З першого погляду видно надто багато розбіжностей.
Не потрібно уподоблятися раша пропаганді!
нашо ви одразу так: вкрав?