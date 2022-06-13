Мониторинговая группа зафиксировала перевозку гаубиц и САУ без опознавательных знаков в Беларуси. КАРТА

На территории Беларуси фиксируют перемещение военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"11 июня в 18:30 ЖД в Новобелицком районе Гомеля прошел поезд с по меньшей мере 10 гаубицами без опознавательных знаков. Эшелон двигался со стороны тупика в промзоне в сторону железнодорожной станции Новобелицка", - говорится в сообщении.

Ночью 12 июня на железнодорожной станции "Гомель-парный" двигался поезд, на котором перевозили около 13 САУ в камуфляжной окраске без опознавательных знаков, а также были замечены два крытых вагона РЖД. Поезд двигался в сторону Брянска. Отмечается, что это та же САУ, которую видели накануне в Новобелицком районе Гомеля.

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Также в Гомельской области видели военные грузовики с метками "V" и автомобиль армии Беларуси.

Кроме того, с авиабазы в поселке Мачулищи близ Минска взлетали вертолет ВС РБ Ми-8 и самолет армии РФ Ту-134.

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