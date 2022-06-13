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Мониторинговая группа зафиксировала перевозку гаубиц и САУ без опознавательных знаков в Беларуси. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На территории Беларуси фиксируют перемещение военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"11 июня в 18:30 ЖД в Новобелицком районе Гомеля прошел поезд с по меньшей мере 10 гаубицами без опознавательных знаков. Эшелон двигался со стороны тупика в промзоне в сторону железнодорожной станции Новобелицка", - говорится в сообщении.

Ночью 12 июня на железнодорожной станции "Гомель-парный" двигался поезд, на котором перевозили около 13 САУ в камуфляжной окраске без опознавательных знаков, а также были замечены два крытых вагона РЖД. Поезд двигался в сторону Брянска. Отмечается, что это та же САУ, которую видели накануне в Новобелицком районе Гомеля.

Читайте: Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ

Также в Гомельской области видели военные грузовики с метками "V" и автомобиль армии Беларуси.

Кроме того, с авиабазы в поселке Мачулищи близ Минска взлетали вертолет ВС РБ Ми-8 и самолет армии РФ Ту-134.

Мониторинговая группа зафиксировала перевозку гаубиц и САУ без опознавательных знаков в Беларуси 01

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Топ комментарии
+13
без опознавательных - значит суки-рашкины...она любит в ихтамнетов рядиться (твари бомжацкие)
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13.06.2022 15:40
+11
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.06.2022 15:37
+9
только подойдут к границе, и утилизируйте на опережение, не ждите последствий когда по мирным начнут бомбить
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13.06.2022 15:43
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.06.2022 15:37 Ответить
Когда-то у Бутусова (приблизительно 2016 +- где-то год) спросили какими должны быть потери у оркостана чтобы они стали критическими и количество желающих ехать на Донбасс ихтамнетов сошло на нет. Так вот, он ответил, что если бы 600 орков в месяц отправлять домой грузом 200 - это было бы просто мега круто и вскоре бы они все иссякли. Теперь мы понимаем, что 600 орков/месяц - это не аж 20 орков/день, а всего лишь 20 орков/день, т.е. потери совсем для них неощутимые. Теперь ни один эксперт не скажет какие для них потери будут реально критическими.
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13.06.2022 19:11 Ответить
говорил один Рустамзаде,2000 критично. 1500 кацапня может восполнять в день. ********* там хватает
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13.06.2022 20:01 Ответить
Поправочка - долбоёбы там все.
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27.09.2022 16:10 Ответить
без опознавательных - значит суки-рашкины...она любит в ихтамнетов рядиться (твари бомжацкие)
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13.06.2022 15:40 Ответить
только подойдут к границе, и утилизируйте на опережение, не ждите последствий когда по мирным начнут бомбить
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13.06.2022 15:43 Ответить
Не нада нагнетать! Лучше едемте на шашлыки!
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13.06.2022 16:48 Ответить
Готовятся безнаказанно стрелять по Украине с территории Беларуси?
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13.06.2022 16:05 Ответить
Готовят 20-ти кратный перевес и пойдут в наступление. Пока снесутся с "ленд-лизом", воевать будет некому.
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13.06.2022 16:48 Ответить
Бери вище - 40 кратний перевіс
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13.06.2022 17:04 Ответить
Так репоеды и сейчас не прячут свои шевроны. Похоже, это картофельный дуче что-то мутит.
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13.06.2022 17:18 Ответить
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13.06.2022 16:20 Ответить
Побажання прохання до всіх війкових кацапів - як що буде ваша ласка, то здохніть будь ласка поскоріше. То було б файно
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13.06.2022 17:06 Ответить
Вы хоть внимательно прочитайте, что они пишут. Эти САУ из Гомеля едут в Брянск. А это означает что раша продолжает вывозить свой мотлох с беларашки, который завезла для вторжения в Киев. Ну или эта техника, которая снимается с хранения у таракана сейчас передается путлеру. В любом случае это показывает то, что путлеру на каких-то направлениях не хватает техники, раз он перевозит ее к себе с территории своего вассала.
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13.06.2022 17:18 Ответить
Ну так, "чукча - не читатель, чукча - писатель", тем более, что камуфляжная окраска - это ВС РБ.
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13.06.2022 17:58 Ответить
 
 