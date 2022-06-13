Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей было обнаружено сегодня на бывших позициях армии РФ рядом с селом Мироцкое, Бучанского района Киевской области.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует Цензор.НЕТ.
"7 гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. У многих жертв были связаны руки и простреленные колени.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших", – отметил полицейский.
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пи........упизиденту , то вы их сразу туда на опознание родственниками везите - они узнают много интересного про себя ...