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Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей было обнаружено сегодня на бывших позициях армии РФ рядом с селом Мироцкое, Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует Цензор.НЕТ.

Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция 01

"7 гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. У многих жертв были связаны руки и простреленные колени.

Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция 02

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Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция 03

Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших", – отметил полицейский.

Тела семерых гражданских, замученных российскими военными, обнаружены на Киевщине, - Нацполиция 04

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13.06.2022 16:48 Ответить
Покажіть це *****-********************* Шольцу, Макрону і Драгі...
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13.06.2022 16:52 Ответить
Вот когда приедут эти три "представителя" от еврОПЫ уговаривать "сохранить *****" еще одному пи........у пизиденту , то вы их сразу туда на опознание родственниками везите - они узнают много интересного про себя ...
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13.06.2022 17:02 Ответить
А хіба це Шольц з Макроном кричали,що нападу не буде?
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13.06.2022 17:21 Ответить
Гниди ЗЕлені знову свої про№оби вішають на інших!
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13.06.2022 17:23 Ответить
Царство Небесне...
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13.06.2022 18:46 Ответить
 
 