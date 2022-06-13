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Командиру авиационного полка РФ, отдавшему приказ бомбить нефтебазы Ривненщины, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры командиру 23-го истребительного авиационного Таллиннского полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа РФ заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подполковник российской армии в марте 2022 г. отдал преступный приказ подчиненному подразделению о нанесении боевыми самолетами ракетных ударов по гражданским незащищенным объектам на территории Ровенской области. Речь идет о нефтебазах в г. Дубно и пгт Клевань. Во исполнение этих приказов пилоты боевых самолетов РФ вылетели с аэродрома Барановичи (Беларусь) и без пересечения воздушного пространства Украины осуществляли ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Ровенщины.

"Это привело к загрязнению атмосферы, воздуха и земли нефтепродуктами и продуктами их сгорания, а также к полной остановке работы нефтебаз. В настоящее время установлено, что экологии нанесен ущерб более чем на 11 млн грн", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар войск РФ по нефтебазе на Ровенщине: Жертв и пострадавших нет, продолжается тушение

Также отмечается, что подозреваемый будет объявлен в розыск для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Ривненской области.

Командиру авиационного полка РФ, отдавшему приказ бомбить нефтебазы Ривненщины, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора 01
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А этому ублюдку от этого холодно или жарко?
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13.06.2022 17:00 Ответить
Скоро его ликвидируют. Через неделю будет новость
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13.06.2022 17:17 Ответить
это так шоб воздух сотрясти и отметится мол недаром зарплату получаем...
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13.06.2022 17:12 Ответить
пук у повітря !!!!
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13.06.2022 17:15 Ответить
Це даже не пук, а тишеньке ш-ш-ш-ш, чисто по-прокурорськи.
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13.06.2022 18:29 Ответить
Зашлите или купите для этого ублюдка киллера и всё !!!
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13.06.2022 17:18 Ответить
+++
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13.06.2022 18:30 Ответить
не холодно й не спекотно , навіть прізвище і морду не показали ...(
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13.06.2022 17:21 Ответить
А чому рило свині заблюрене?
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13.06.2022 17:24 Ответить
а ***** було повідомлення про підозру?
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13.06.2022 17:57 Ответить
Только Ответка, только массовые разрушения на Расея могут остановить ракетные удары по Украине...Не тешьте себя иллюзиями, что когда либо эта русская травь со свиным рылом будет наказан украинским судом...Только террор -беспощадный ,( не взирая на пол и возраст) на территории оккупанта может изменить ситуацию.
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13.06.2022 19:05 Ответить
И на хрена вы хлебало его размазали, чтобы не узнали, или это очередная липа...Зачем тогда выставлять его фото???Странный вы народ...
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13.06.2022 19:09 Ответить
 
 