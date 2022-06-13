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Киев (24529) Нацполиция (15727) волонтеры (2541) гуманитарная помощь (1202)

Псевдоволонтер, продававший полученную от иностранцев гуманитарную помощь, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве правоохранители разоблачили псевдоволонтера, продававшего гуманитарную помощь, безвозмездно полученную от иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Псевдоволонтер, продававший полученную от иностранцев гуманитарную помощь, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Полицейские установили, что продовольственные товары иностранцы безвозмездно передавали гражданскому населению Украины, пострадавшему в результате военной агрессии РФ. Представляясь волонтером, мужчина бесплатно получал гуманитарную помощь, в частности это – продукты питания, лекарства, средства гигиены, а в дальнейшем продавал их за деньги.

Псевдоволонтер, продававший полученную от иностранцев гуманитарную помощь, задержан в Киеве, - Нацполиция 02
Псевдоволонтер, продававший полученную от иностранцев гуманитарную помощь, задержан в Киеве, - Нацполиция 03

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели три оперативных закупки и задержали злоумышленника "на горячем" во время очередной продажи товара.

По месту жительства и работы мужчины, а также в арендованном гаражном помещении сотрудники полиции провели неотложные обыски, где обнаружили целый склад гуманитарной помощи и деньги в сумме более 500 тыс. гривен.

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Псевдоволонтер, продававший полученную от иностранцев гуманитарную помощь, задержан в Киеве, - Нацполиция 04

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Чергова мерзенна гнида...
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13.06.2022 17:27
+11
Не перестаю удивляться... Хотя чему удивляться, чучело в кармашке увидело лишную гривну и все ******, мозг отказал!!! Что там происходит на востоке, кто там погибает, кто там недоедает, разве его ****?? Главное что у него в кармашке шелестит, а остальные нахер!!!
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13.06.2022 17:37
+9
мразь
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13.06.2022 17:31
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Чергова мерзенна гнида...
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13.06.2022 17:27 Ответить
мразь
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13.06.2022 17:31 Ответить
Чому ви вважаєте ту нікчему українцем? Судячи з усього - кацапчик.
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13.06.2022 19:53 Ответить
Не перестаю удивляться... Хотя чему удивляться, чучело в кармашке увидело лишную гривну и все ******, мозг отказал!!! Что там происходит на востоке, кто там погибает, кто там недоедает, разве его ****?? Главное что у него в кармашке шелестит, а остальные нахер!!!
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13.06.2022 17:37 Ответить
Так скорее всего колаборант или предатель ,а может из опзж ,жалко что его не расстреляют, а надо бы ,пока не начнут подобных ликвидировать, будет такое продолжаться и дальше ,принципы демократии и конвенции здесь неприемлимы
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13.06.2022 17:53 Ответить
Не обязательно коллаборант...я знаю одну такую "волонтерку". Точно не прокацапская, точно за Украину, но ооочень любит деньги, очень жадная и никогда не стеснялась на шарик использовать других людей, чтобы заработать. Вот и сейчас - она вроде немного помогает в госпитале, но при этом по другому направлению полученное нашару для бесплатного распространения - продает.
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13.06.2022 19:37 Ответить
А ты безмолвно наблюдаешь за этим?
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13.06.2022 20:25 Ответить
Хочеться вірити, але...
Сімєйка з родинними зв*язками з Ростова. Маманька у податковій 25 рочків відтрубила, тяжка непосильна праця. Синульку на тютюнову схему пристроїла. До 1 березня чекали на "асвабадителей"! Потім злиняли. На травневі повернулися з новою темою "гуманітарка". "Откриваєм сваі магазіни, осєнью будєт нечего єсть". Таке.
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13.06.2022 17:43 Ответить
постійни випадки розкрадання допомоги, чому тоді тупі вівці з вдали не допетрають зробити якусь офіційну базу волонтерів та сайт, де можна буде пробити людину що це справді акредетований волонтер? Чи принаймні самі волонтери могли б вже організувати якусь спілку волонтерську, та приймати до своїх лав лише за перевіркою.

оскільки за 8 років війни нічого подібного не було створено, то я можу зробити висновки що це нікому не потрібно, ні владі, ні самим волонтерам ... владі чому зрозуміло - вони дебіли, а що волонтери, не хочуть виходити з тіні? ... це ********* на думку що вони всі крадуть, просто хтось трошки, а хтось взагалі усе, як ця чмоня з новини.
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13.06.2022 17:47 Ответить
отака шобла акредитується першою!
а реальним волонтерам буде зайва проблема.
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13.06.2022 18:18 Ответить
міркуєш як азіт якийсь ... тобо якась асоціація письменників або журналістів це добре, а асоціація волонтерів, яки мають дотсуп до грошей та формують репутаці це погано? 🤣

а до деяких "реальних" волонтерів також є питання, чому вони купують дрони на Амазоні, там де на них щонайменше вже потрійна націнка
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13.06.2022 18:33 Ответить
А тут працюєшь, працюєшь, а такі гроші навіть і не бачив.
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13.06.2022 18:01 Ответить
Главное вовремя поделится. Все помнят Родина в опасности вышли СМС 10 грн, где деньги? Не знаю. А вот Бирюков знает))
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13.06.2022 18:02 Ответить
Дурак ты батенька...Это у вас видать наследственное...
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13.06.2022 18:48 Ответить
Дайте угадаю. А передавал ее ему конечно Порошенко
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13.06.2022 18:16 Ответить
Без всякого суда с псевдоволонтера надо сделать псевдосапера.
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13.06.2022 18:24 Ответить
Ампутировать обе ноги этой падле,и пускай бегает...
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13.06.2022 18:47 Ответить
 
 