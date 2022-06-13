Псевдоволонтер, продававший полученную от иностранцев гуманитарную помощь, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители разоблачили псевдоволонтера, продававшего гуманитарную помощь, безвозмездно полученную от иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Полицейские установили, что продовольственные товары иностранцы безвозмездно передавали гражданскому населению Украины, пострадавшему в результате военной агрессии РФ. Представляясь волонтером, мужчина бесплатно получал гуманитарную помощь, в частности это – продукты питания, лекарства, средства гигиены, а в дальнейшем продавал их за деньги.





В ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели три оперативных закупки и задержали злоумышленника "на горячем" во время очередной продажи товара.

По месту жительства и работы мужчины, а также в арендованном гаражном помещении сотрудники полиции провели неотложные обыски, где обнаружили целый склад гуманитарной помощи и деньги в сумме более 500 тыс. гривен.

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Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.