Псевдоволонтер, продававший полученную от иностранцев гуманитарную помощь, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киеве правоохранители разоблачили псевдоволонтера, продававшего гуманитарную помощь, безвозмездно полученную от иностранцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Полицейские установили, что продовольственные товары иностранцы безвозмездно передавали гражданскому населению Украины, пострадавшему в результате военной агрессии РФ. Представляясь волонтером, мужчина бесплатно получал гуманитарную помощь, в частности это – продукты питания, лекарства, средства гигиены, а в дальнейшем продавал их за деньги.
В ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели три оперативных закупки и задержали злоумышленника "на горячем" во время очередной продажи товара.
По месту жительства и работы мужчины, а также в арендованном гаражном помещении сотрудники полиции провели неотложные обыски, где обнаружили целый склад гуманитарной помощи и деньги в сумме более 500 тыс. гривен.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.
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Сімєйка з родинними зв*язками з Ростова. Маманька у податковій 25 рочків відтрубила, тяжка непосильна праця. Синульку на тютюнову схему пристроїла. До 1 березня чекали на "асвабадителей"! Потім злиняли. На травневі повернулися з новою темою "гуманітарка". "Откриваєм сваі магазіни, осєнью будєт нечего єсть". Таке.
оскільки за 8 років війни нічого подібного не було створено, то я можу зробити висновки що це нікому не потрібно, ні владі, ні самим волонтерам ... владі чому зрозуміло - вони дебіли, а що волонтери, не хочуть виходити з тіні? ... це ********* на думку що вони всі крадуть, просто хтось трошки, а хтось взагалі усе, як ця чмоня з новини.
а реальним волонтерам буде зайва проблема.
а до деяких "реальних" волонтерів також є питання, чому вони купують дрони на Амазоні, там де на них щонайменше вже потрійна націнка