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Резников (1167) Залужный (528) Бринк (113)

Резников, Залужный и Бринк обсудили подготовку к "следующему Рамштайну". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.

Он отметил: "Вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным состоялась продуктивная встреча с послом США в Украине. Мы обсудили подготовку к следующему заседанию группы Ramstein и способы поддержки темпов поставки необходимого оружия в Украину.".

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Резников, Залужный и Бринк обсудили подготовку к следующему Рамштайну 01
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Топ комментарии
+15
Залужному респект
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13.06.2022 19:15
+11
Если Залужный участвует, то толк будет.
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13.06.2022 19:21
+8
главное чтобы "рамштайны" не превратились в обыденную говорильню
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13.06.2022 19:14
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главное чтобы "рамштайны" не превратились в обыденную говорильню
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13.06.2022 19:14 Ответить
Хоть без присмотра д'Ерьмака ибезуглой⁉️
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13.06.2022 21:09 Ответить
як там, щодо ленд-лізу, чи дадуть щось потужніше за стінгера і коли?
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13.06.2022 19:14 Ответить
Вже пливе
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13.06.2022 19:15 Ответить
не так быстро.....но будет скоро.
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13.06.2022 19:17 Ответить
Ленд-ліз, розпочнеться з жовтня місяця.
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13.06.2022 19:21 Ответить
А это зрадофилам пофиг..в такие тонкости они не вникают..вот почему с октября??? Зрада)))) про новый финансовый год- это сложно))) зато оно гневный коммент написало
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13.06.2022 19:26 Ответить
Раджу тобі з "тонкостямі" поїхати десь на пару годин під Святогірськ або Лисичанськ, подивимось (якщо повернешся з того пекла) які ти відгуки тут будеш залишати.
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13.06.2022 19:59 Ответить
та не буде ніякої серьозної зброї допоки боневтік не віддасть донбас, херсон та миколаїв. Амбасади вже повернулися до києва. Всі чекають, коли зламається зеля.
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13.06.2022 20:11 Ответить
ЗЄ, як складний ножечок, всєгда готов! Але США і GBR показують ***** дулю з маком
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13.06.2022 20:32 Ответить
Залужному респект
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13.06.2022 19:15 Ответить
Магазин напрокат відкритий, тепер трохи почекати до передачі, а земля стогне і вживається кровью замість роси. Тримайтесь і бережіть Україну
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13.06.2022 19:20 Ответить
Rammm... stein.... Ein Schweinhund....brennt... **** gerinnt auf dem Asphalt
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13.06.2022 19:20 Ответить
Если Залужный участвует, то толк будет.
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13.06.2022 19:21 Ответить
В другу світову,після підписання лендлізу,вже на другий день,відправлялося обладнання і зброя.Ніякого обмеження у використані зброї тоді не було.Нам потрібні далекобійні ракети,щоб знищити хоч би кілька аеродромів і військових баз.Без цього ніяких перемог над москалями не буде.Вони нам все руйнують і продовжують руйнувати і надіятись,що вони видохнуться,це самообман.
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13.06.2022 19:29 Ответить
як не дивно ,але "вво"(випадково виконуючий обов'язки ) президента України єрмака немає?ЦРУ і англійська секція МІ-5 мабуть дали вказівку ,хто має бути "не присутній"
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13.06.2022 19:38 Ответить
Було б краще якщо замість Ренікова був Бурба, або Кривоніс.
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13.06.2022 21:29 Ответить
 
 