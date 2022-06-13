Во дворах Мариуполя каждый день появляются новые захоронения, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Во дворах домов на импровизированных кладбищах в Мариуполе по-прежнему появляются новые могилы. Никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Холера. Главное. Оккупационные власти уверяют, что ситуация под контролем. Однако за этим стоит только то, что не делается ничего. Никаких превентивных действий. Единственное, оккупанты таки признали проблему с перезахоронением погибших, захороненных по дворам многоетажек. Большинство перезахоронений - в братской могиле в Мангуше, поэтому условно официальная процедура длится от 8 до 10 суток прохождения по бюрократическим кругам ада в так называемой "ДНР" и местной похоронной службе. В то же время установление причин смерти не осуществляют.

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Никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет. Оккупанты не имеют ни оборудования, ни реактивов для проведения соответствующих анализов и тестов.

Вместе с тем, наблюдаем тенденцию увеличения захоронений по дворам и подготовки новых могил жителями. Каждый день на импровизированных кладбищах появляются новые могилы. Причины смерти неизвестны, но носят ненасильственный характер.

В вопросе эпидемии можно только надеяться, что риск останется риском. К сожалению, но пока так", - рассказал он.





