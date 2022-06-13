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Во дворах Мариуполя каждый день появляются новые захоронения, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во дворах домов на импровизированных кладбищах в Мариуполе по-прежнему появляются новые могилы. Никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Холера. Главное. Оккупационные власти уверяют, что ситуация под контролем. Однако за этим стоит только то, что не делается ничего. Никаких превентивных действий. Единственное, оккупанты таки признали проблему с перезахоронением погибших, захороненных по дворам многоетажек. Большинство перезахоронений - в братской могиле в Мангуше, поэтому условно официальная процедура длится от 8 до 10 суток прохождения по бюрократическим кругам ада в так называемой "ДНР" и местной похоронной службе. В то же время установление причин смерти не осуществляют.

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Никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет. Оккупанты не имеют ни оборудования, ни реактивов для проведения соответствующих анализов и тестов.

Вместе с тем, наблюдаем тенденцию увеличения захоронений по дворам и подготовки новых могил жителями. Каждый день на импровизированных кладбищах появляются новые могилы. Причины смерти неизвестны, но носят ненасильственный характер.

В вопросе эпидемии можно только надеяться, что риск останется риском. К сожалению, но пока так", - рассказал он.

Во дворах Мариуполя каждый день появляются новые захоронения, - Андрющенко 01
Во дворах Мариуполя каждый день появляются новые захоронения, - Андрющенко 02
Во дворах Мариуполя каждый день появляются новые захоронения, - Андрющенко 03
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Топ комментарии
+24
Люди заручники помилок однієї особи і приколу великого народу.
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13.06.2022 19:22
+16
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13.06.2022 19:29
+14
Ці смерті на совісті зелених проїбальщиків.
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13.06.2022 19:33
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Люди заручники помилок однієї особи і приколу великого народу.
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13.06.2022 19:22 Ответить
Помилок чи злого умислу?
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13.06.2022 19:26 Ответить
володар своєї долі її власник - конкретна людина.

хіба маріупільці (нещасні маріупільці !!) були самими палкими патріотами України ?
звісно НІ !!!

отож, не клич на свою голову дідька лисого: "Путін ввєді..."

бо дідко введе та "звільнить", звільнить від УСЬОГО !! - від автівки, квартири, меблів, здоровья, нарешті життя.

отакіє русскії воіни-асвабадітєлі
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13.06.2022 19:40 Ответить
Проблема в тому, що всі ми залежні від більшості. Кожен з нас живе в тих обставинах, які створює та більшість а більшість, як правило, не завжди приймає правильні рішення, , а тому...
Так і тут, більшість кликала "рускій мір", та ж більшість привела до влади всю ту зелену мерзоту, от і результат...
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13.06.2022 19:57 Ответить
зеленського вибрали президентом 30 % населення України, нажаль ті хто повинен був голосувати за Пороха залишились дома, бо і в страшному сні подумати не могли що виграє клоун (я так само),
думали що Порох виграє по любасу. А он яка фігня скоїлась, я місяці два змирявся з тим фактом що тепер клоун квартальний президент України, це був плєвок Коломойщі у лице всій Україні.
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14.06.2022 01:21 Ответить
Мариупольцы в первую очередь граждане Украины и человека и его ценность вообще нельзя измерять никакими мерками и уж тем более патриотизмом. Не ярый патриот, уже не гражданин и не человек? Мы столько говорим о том что кацапы нас расчеловечивают, чтобы для себя как то морально оправдать весь тот ужас который они с нами творят. Но вы, мы, мы все граждане одного государства, которое ведёт войну. И вот одни граждане государства в войне дегуманизируют своих сограждан, просто потому что их захватил враг, разрушил их город и дом и многих из них убил, по ому что выживание в руинах города тяжкое бремя, не говоря уже о самом факте оккупации. Что в вас осталось человеческого в душе, или оно распространяется только на вашего соседа
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13.06.2022 21:39 Ответить
А тебе гондон диванный из"областей подальше""я скажу что в Мариуполе жили были 95 проц.реальных патриотов Украины! А не как в Киеве 50 как мин.проц. сепаров!
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13.06.2022 23:17 Ответить
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі, покидьки...
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13.06.2022 19:22 Ответить
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13.06.2022 19:29 Ответить
Ці смерті на совісті зелених проїбальщиків.
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13.06.2022 19:33 Ответить
правду никто не скажет. но, подавляющая часть населения Мариуполя пасивно ждала обещаного гумконвоя и зверениям властей никого кроме них не слушать, а когда очнулись то было поздно. наступил АД.
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13.06.2022 19:35 Ответить
Ну так и было. Сначала никто ничего не понял, а потом было поздно и никаких эвакуацией. Нас просто бросили.
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13.06.2022 21:41 Ответить
даже не знаю что написать, ужасы войны, нет тероризм в чистом виде но от этого не легче
Много жертв из за амбиций одного и другого подонка(((
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14.06.2022 05:54 Ответить
Прийшли вбили ні за що людей. Нема ніякого пояснення цьому. Чи то звірі, чи зійшли з розуму таке творять на чужій землі. А Світ спостеріга осторонь.
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13.06.2022 19:36 Ответить
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13.06.2022 19:37 Ответить
от тобі й Серебряниця .....Це війде в ісотію як кацапи знищили місто ..А на в'хзді написати :
" ось що може зробити телевізор "
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13.06.2022 20:11 Ответить
До речі такі подібні поховання є і в деяких скверах Харкова, про це особливо не кажуть, але кажу те що бачив своїми глазами. Чому ? Тому що везти тіло в морг 2000 грн, забрати тіло з моргу -
5 000 грн, похорон на єдиному цвинтарі Харкова (Безлюдівському) - 25 000 грн., а кремація 19 000 грн. Ці всі прескуратни від монополіста по похоронам в Харкові фірми Рітуал, яку створив Кернес ще у 2012 році. Тому і в Харкові у деяких скверах (бачив в одному) є такі поховання.
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14.06.2022 01:27 Ответить
 
 