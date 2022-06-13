Во дворах Мариуполя каждый день появляются новые захоронения, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Во дворах домов на импровизированных кладбищах в Мариуполе по-прежнему появляются новые могилы. Никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Холера. Главное. Оккупационные власти уверяют, что ситуация под контролем. Однако за этим стоит только то, что не делается ничего. Никаких превентивных действий. Единственное, оккупанты таки признали проблему с перезахоронением погибших, захороненных по дворам многоетажек. Большинство перезахоронений - в братской могиле в Мангуше, поэтому условно официальная процедура длится от 8 до 10 суток прохождения по бюрократическим кругам ада в так называемой "ДНР" и местной похоронной службе. В то же время установление причин смерти не осуществляют.
Никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет. Оккупанты не имеют ни оборудования, ни реактивов для проведения соответствующих анализов и тестов.
Вместе с тем, наблюдаем тенденцию увеличения захоронений по дворам и подготовки новых могил жителями. Каждый день на импровизированных кладбищах появляются новые могилы. Причины смерти неизвестны, но носят ненасильственный характер.
В вопросе эпидемии можно только надеяться, что риск останется риском. К сожалению, но пока так", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
хіба маріупільці (нещасні маріупільці !!) були самими палкими патріотами України ?
звісно НІ !!!
отож, не клич на свою голову дідька лисого: "Путін ввєді..."
бо дідко введе та "звільнить", звільнить від УСЬОГО !! - від автівки, квартири, меблів, здоровья, нарешті життя.
отакіє русскії воіни-асвабадітєлі
Так і тут, більшість кликала "рускій мір", та ж більшість привела до влади всю ту зелену мерзоту, от і результат...
думали що Порох виграє по любасу. А он яка фігня скоїлась, я місяці два змирявся з тим фактом що тепер клоун квартальний президент України, це був плєвок Коломойщі у лице всій Україні.
Много жертв из за амбиций одного и другого подонка(((
" ось що може зробити телевізор "
5 000 грн, похорон на єдиному цвинтарі Харкова (Безлюдівському) - 25 000 грн., а кремація 19 000 грн. Ці всі прескуратни від монополіста по похоронам в Харкові фірми Рітуал, яку створив Кернес ще у 2012 році. Тому і в Харкові у деяких скверах (бачив в одному) є такі поховання.