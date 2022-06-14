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Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты "Азота" и "Стеклопластика", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Северодонецке ситуация крайне обострена - войска РФ уничтожают многоэтажки и "Азот".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них русская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту. Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось", - отметил Гайдай.

Как отмечается, активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка.

Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 01
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 02
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 03
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 04
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 05
Ситуация в Северодонецке крайне заострена, враг целенаправленно уничтожает многоэтажки и объекты Азота и Стеклопластика, - Гайдай 06

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Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке - 11, в Лисичанске - семь, в Горном - два.
Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.

"На усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+11
За 8 лет никакой готовности к кацапской тактике "выжженой земли". Хотя она хорошо известна ещё с войны в Чечне 🤦
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14.06.2022 08:21
+9
Цьому нацисту, фашисту і терористу буде мало міжнародного трибунала, йому потрібна повна ізоляція, відправити в мордор всії їх громадян і заборонитьи в'їзд в Європу, США та всі розвинені країни. Можуть їхати тільки в Північну Корею і у Абхазію. Це ж не пуйло розстрілює мирних і міста, а вони.
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14.06.2022 08:51
+7
Мариуполь 2.0
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14.06.2022 08:15
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Мариуполь 2.0
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14.06.2022 08:15 Ответить
Думаю страшніше по зброї і втрат
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14.06.2022 08:43 Ответить
Для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
BTW: числені дописи Валентини Саюн "ужас-ужас" у різних темах - вони самомотивовані або ... ?
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14.06.2022 09:29 Ответить
зарегестрована в березні
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14.06.2022 09:31 Ответить
"Для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям." - Я так розумію, що у тебе коштів неміряно, на відміну від багатьох, якщо ти такі поради даєш. Теж накрав на асфальті?
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14.06.2022 10:31 Ответить
За 8 лет никакой готовности к кацапской тактике "выжженой земли". Хотя она хорошо известна ещё с войны в Чечне 🤦
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14.06.2022 08:21 Ответить
Нажаль, Сєвероднецьку як місту кізда((
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14.06.2022 08:22 Ответить
и нашим военным . увы(
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14.06.2022 08:24 Ответить
Та невже? Крові багато,але не тільки української.
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14.06.2022 08:45 Ответить
Нужно эвакуировать гражданских и все силы ВСУ. Город потерян навсегда.
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14.06.2022 09:09 Ответить
Мокша, не писайся - все буде Україна
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14.06.2022 09:24 Ответить
Кацап-нах иди.
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14.06.2022 18:03 Ответить
Важко коли у рашистів така перевага в артилерії, мінометах, авіації, а наші позиції ще й обстрілюються з 3 сторін. Навіть якщо відійти, що далі? Вони знову продавлять і зайдуть в той же Лисичанськ й далі, ставка на прибуття зброї, а до того серйозно не воюємо?
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14.06.2022 08:35 Ответить
настала пора разрушать и мокшанские строение чтоб быдло знало что они принесли на Украинскую землю..
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14.06.2022 08:39 Ответить
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14.06.2022 08:43 Ответить
Цьому нацисту, фашисту і терористу буде мало міжнародного трибунала, йому потрібна повна ізоляція, відправити в мордор всії їх громадян і заборонитьи в'їзд в Європу, США та всі розвинені країни. Можуть їхати тільки в Північну Корею і у Абхазію. Це ж не пуйло розстрілює мирних і міста, а вони.
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14.06.2022 08:51 Ответить
Санкції не працюють...
Війна дорога річ, а у москальні ресурсів, як виявляється, достаньо.
А у нас закінчуються..
А Захід лише спостерігає за цим реаліті шоу
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14.06.2022 09:18 Ответить
"А Захід лише спостерігає ..." - Valeriy Samilo Пилип з конопель ?
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14.06.2022 09:30 Ответить
Ні це сьогоднійший бот , в спам
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14.06.2022 09:34 Ответить
Оце так "Юзікі" будуть мати бетонного бою на дороги
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14.06.2022 09:41 Ответить
Город не имеет никакого стратегического значения...так колись казав хтось из чуваков Ze...
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14.06.2022 11:50 Ответить
Да і сергійко гайдай на всяк випадок підготувася.
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14.06.2022 13:08 Ответить
В параллельной вселенной Гайдайя, москали пытаются.
Уже все говорят, о разрушении мостов, а у него москали пытаются.
А утром он объявит об эвакуации украинских войнов, в плен.
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14.06.2022 16:30 Ответить
начиная с эвакуации мирных. Сливают. За что Пацанов Оставили. Три моста разрушили, нежданно
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14.06.2022 16:42 Ответить
 
 