В результате обстрелов Харьковщины двое детей получили осколочные ранения, - ГСЧС. ФОТО

За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов возникли 6 пожаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка.

"Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе пгт. Малиновка Чугуевского района области. Там горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв.м. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу, по предварительному диагнозу осколочные ранения. Силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован за полтора часа", - говорится в сообщении.







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