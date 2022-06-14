За сутки в результате обстрела оккупантами разрушены 60 зданий в Донецкой области, есть жертвы и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донбасса: Авдеевку, Бахмут, Доброполье, Тоненькое, Новоселовку Первую, Нетайлово, Кураховку и Нью-Йорк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

В результате обстрела есть жертвы и раненые.

"Рашисты били крылатыми ракетами, реактивными системами "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерией, танками. Трижды враг ударил по Авдеевке "градами" с магниевыми зажигательными элементами. А ночью пострадало Доброполье. Россияне выпустили по городу сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету Х-22 "Буря" воздушного базирования большой дальности.

Разрушения получили 60 гражданских объектов - 40 жилых домов (из них 9 многоквартирных), склад гуманитарной помощи, школа, центр первичной медицинской помощи, детский сад, стадион, стоматология, гостиница, кафе, магазины, гаражи и хозяйственные сооружения", - проинформировали в Нацполиции.

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