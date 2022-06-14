Войска РФ обстреляли 5 населенных пунктов в Николаевской области, есть пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

За прошедшие сутки вражеские войска обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области, есть пострадавшие, полиция фиксирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в течение суток 13 июня под очередными обстрелами находились Николаев, Березнеговатое, Лиманы, Лепетиха и Красный Яр.

"Установлены повреждения трех частных жилых домов, помещения супермаркета и другие объекты гражданской инфраструктуры. Окончательная информация еще устанавливается", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что правоохранители фиксируют каждый факт вражеских атак на нашей земле, повреждение и разрушение гражданских построек и инфраструктуры. Продолжаются досудебные расследования уголовных производств, начатых по фактам военных преступлений.

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