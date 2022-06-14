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Разбомбленая квартира, разрушенная детская площадка - последствия вражеского обстрела Степногорска Запорожской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 13 июня, войска РФ в очередной раз обстреляли населенный пункт Степногорск Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Разбомбленая квартира и разрушенная детская площадка. Это - последствия очередного вражеского обстрела пгт Степногорск Васильевского района Запорожской области. В понедельник враг утром бил по многоэтажке, где проживают исключительно гражданские люди. Здание было обстреляно со всех сторон. Именно в это время степногорцы набирали воду, которую им привезли", - говорится в сообщении.

Как сообщается, своевременное укрытие в убежищах спасло жизнь людей.

"Один снаряд попал в технический этаж, другой - прямо в квартиру на восьмом этаже. Также артиллерия оккупантов разрушила детскую площадку напротив дома", - добавили в ОВА.

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Разбомбленая квартира, разрушенная детская площадка - последствия вражеского обстрела Степногорска Запорожской области 01
Разбомбленая квартира, разрушенная детская площадка - последствия вражеского обстрела Степногорска Запорожской области 02
Разбомбленая квартира, разрушенная детская площадка - последствия вражеского обстрела Степногорска Запорожской области 03
Разбомбленая квартира, разрушенная детская площадка - последствия вражеского обстрела Степногорска Запорожской области 04
Разбомбленая квартира, разрушенная детская площадка - последствия вражеского обстрела Степногорска Запорожской области 05
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Город стал умирать ещё при Кучме, потом Ющенко, что-то пытался .А так, шахты затоплены, ПГТ еле-еле существовало и вот, ещё ракетного удара не хватало старикам доживающим свой век. Мало того, что больниц нет там нет, так ещё кацапы варвары устраивают геноцид. А Зеленскому пох, его родя за рубежом в купленном доме с выведенных приват банка денег. Вот таке зеркало криве.
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14.06.2022 12:51 Ответить
бедные люди, там и так жопа была
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14.06.2022 14:23 Ответить
 
 