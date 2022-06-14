Разбомбленая квартира, разрушенная детская площадка - последствия вражеского обстрела Степногорска Запорожской области. ФОТОрепортаж

Вчера, 13 июня, войска РФ в очередной раз обстреляли населенный пункт Степногорск Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Разбомбленая квартира и разрушенная детская площадка. Это - последствия очередного вражеского обстрела пгт Степногорск Васильевского района Запорожской области. В понедельник враг утром бил по многоэтажке, где проживают исключительно гражданские люди. Здание было обстреляно со всех сторон. Именно в это время степногорцы набирали воду, которую им привезли", - говорится в сообщении.

Как сообщается, своевременное укрытие в убежищах спасло жизнь людей.

"Один снаряд попал в технический этаж, другой - прямо в квартиру на восьмом этаже. Также артиллерия оккупантов разрушила детскую площадку напротив дома", - добавили в ОВА.

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