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Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты 14 июня обстреляли Золочев Харьковской области снарядами на парашютах.

Об этом Суспільному сообщил председатель Золочевской громады Виктор Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, россияне вели обстрелы сегодня, 14 июня, около 4:30.

Погибших или раненых нет, повреждены четыре дома.

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Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома 01

Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома 02
Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома 03
Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома 04

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Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома 05
Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома 06
Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома 07

Автор: Анастасія Потіха
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Росіяни???
Оркові свинособаки!!!
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14.06.2022 14:34 Ответить
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14.06.2022 14:37 Ответить
Хай би ті снаряди падали їм на голови!
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14.06.2022 15:00 Ответить
Ну так чекаємо західного вітру і робимо те саме....нехай перелітає кордон і падає де впаде.
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14.06.2022 15:51 Ответить
А у нас нема таких парашутів?
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14.06.2022 18:46 Ответить
 
 