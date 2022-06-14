Утром россияне сбросили снаряды на парашютах на Золочев Харьковской области, повреждены 4 дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 14 июня обстреляли Золочев Харьковской области снарядами на парашютах.

Об этом Суспільному сообщил председатель Золочевской громады Виктор Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, россияне вели обстрелы сегодня, 14 июня, около 4:30.

Погибших или раненых нет, повреждены четыре дома.

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