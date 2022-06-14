Обломки российской ракеты упали на кирпичный завод в Золочеве, пострадали 4 человека, в том числе ребенок, - ОВА. ФОТО

В Золочеве на кирпичный завод упали обломки российской ракеты. Пострадали 4 человека, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод.

Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.

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