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Обломки российской ракеты упали на кирпичный завод в Золочеве, пострадали 4 человека, в том числе ребенок, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Золочеве на кирпичный завод упали обломки российской ракеты. Пострадали 4 человека, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод.

Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.

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Обломки российской ракеты упали на кирпичный завод в Золочеве, пострадали 4 человека, в том числе ребенок, - ОВА 01
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14.06.2022 14:39 Ответить
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14.06.2022 14:49 Ответить
що на цегельні робила дитина? в нас що, експлаутується дитяча праця...
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14.06.2022 15:16 Ответить
І то все, на що ти звернула увагу?! То є тут найголовніше? Це, типу, дитина винна, що туди уламки кацапської ракети впали? А чого її кацапи випустили, то таке, то цілком для тебе нормально? До речі, а біля непрацюючої цегельні дітям проходити заборонено?
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14.06.2022 15:27 Ответить
хто зна, у людей і раніше не було кольорово, а зараз тим більше, треба працювати, дитину залишити немає де, та й до садочку в такі часи не відведеш.
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14.06.2022 15:41 Ответить
Там поруч дорога, тротуар і житлові будинки, готельно відпочинковий комплекс, замок 17ст.
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14.06.2022 21:21 Ответить
Дякувати ППО! Скільки біди наробили уламки, а якби не збили...
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14.06.2022 15:48 Ответить
 
 