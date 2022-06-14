11 729 7
Обломки российской ракеты упали на кирпичный завод в Золочеве, пострадали 4 человека, в том числе ребенок, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Золочеве на кирпичный завод упали обломки российской ракеты. Пострадали 4 человека, среди них ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод.
Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий14.06.2022 14:39 Ответить Мне нравится 36
Владислав Васильченко
показать весь комментарий14.06.2022 14:49 Ответить Мне нравится 14
Hanka Panyanka
показать весь комментарий14.06.2022 15:16 Ответить Мне нравится 2
Gal
показать весь комментарий14.06.2022 15:27 Ответить Мне нравится 6
Solsky Wasyl
показать весь комментарий14.06.2022 15:41 Ответить Мне нравится 1
Хтось Інший
показать весь комментарий14.06.2022 21:21 Ответить Мне нравится 0
Адвокат Олег Леонтьєв
показать весь комментарий14.06.2022 15:48 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...