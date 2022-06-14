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Самолетам российских олигархов удается обходить санкции и совершать перелеты над Европой, - Welt. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Самолеты российских олигархов продолжают летать над Европой в обход санкций. Журналистам удалось зафиксировать около 30 таких рейсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как удалось выяснить журналистам немецкого издания Welt, до того как британские власти арестовали самолет миллиардера, главы инвестиционной компании Millhouse Евгения Швидлера, считающегося другом миллиардера Романа Абрамовича, он восемь раз летал в пределах Евросоюза, в том числе в воздушном пространстве Германии. В последний раз самолет Швидлера летал в Лондон из Гамбурга 18 марта.

Самолет еще одного российского олигарха Алишера Усманова 28 февраля (на следующий день после закрытия воздушного пространства) вылетел из Мюнхена. В то же время из Флоренции в Ташкент летал другой борт бизнесмена.

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Самолет, зарегистрированный в Сан-Марино и управляемый швейцарской компанией, принадлежащей российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, 2 марта летал из Ниццы в Стамбул.

Еще один самолет с люксембургской регистрацией, принадлежащий олигарху Виктору Вексельбергу, также сумел покинуть Европу в апреле. Самолет вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.

Кроме того, вертолет миллиардера Александра Занадворова беспрепятственно летает по Франции. С момента введения санкций зафиксировано не менее восьми полетов.

Такие полеты бизнес-джетов и вертолетов возможны из-за того, что они зарегистрированы за пределами России и принадлежат нероссийским компаниям. Издание указывает, что отслеживать самолеты олигархов сложно из-за непрозрачных структур собственности, подставных компаний и оффшоров.

Самолетам российских олигархов удается обходить санкции и совершать перелеты над Европой, - Welt 01

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Топ комментарии
+25
Чомусь я не здивований...
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14.06.2022 14:55
+12
А в Україні вкрай необхідно здолати корупцію.
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14.06.2022 14:56
+7
Его ж, треба. Та хто буде її долати, чи не та погань, котра сьогодні керує нашою країною?
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14.06.2022 15:09
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Чомусь я не здивований...
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14.06.2022 14:55 Ответить
Это мы знаем только то что СМИ пишет, а на самом деле западные санкции - дырявое решето...
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14.06.2022 15:11 Ответить
санкции им только на пользу...
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14.06.2022 15:14 Ответить
А в Україні вкрай необхідно здолати корупцію.
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14.06.2022 14:56 Ответить
Его ж, треба. Та хто буде її долати, чи не та погань, котра сьогодні керує нашою країною?
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14.06.2022 15:09 Ответить
Це була іронія, якщо що
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14.06.2022 15:21 Ответить
а яка може бути тут іронія, в Україні треба здолати корупцію і зовсім не для того, що так вимогають для вступу до ЄС , це насамперед нам необхідно, якщо ми звісно не хочемо пропасти.
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14.06.2022 15:27 Ответить
Це неможливо. Як це неможливо у Германії, та Франції. І нехай не викаблучуються, бо я знаю.
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14.06.2022 16:01 Ответить
Европа - стара хвойда!
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14.06.2022 14:58 Ответить
Никогда не верте кацапам и некоторым нашим полезным "зеленым"идиотам!Они всегда подлые и брехливые : и даже тут пытаются"столкнуть лбами" Украину с Европой,которая помогает как может!
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14.06.2022 15:27 Ответить
Тогда улыбайся и хлопай в ладошки, услышав сколько Шольц передал военной помощи Украине!
Франция и Германия уже во время войны, вводя санкции, тайно поставляли оркам военные технологии и продукты. На миллионы! Главное не ссорится с такими гнидами, представляющими наши интересы в Минских 8 лет!?
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14.06.2022 15:36 Ответить
а ми тоді хто, наша влада готова любому ублюдку наше громадянство без питань подарувати, аби тільки був їх інтерес в цьому. Їх, не наш, на наші інтереси владі чхати.
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14.06.2022 15:32 Ответить
Запретить санкционным гражданинам посещать страны ЕС, а самолеты пусть летают на здоровье. Но бизнес прежде всего как оказалось, так что толку от этих санкций небыло и не будет, олигархи это не денээровские наркоманы дегенераты или единоросы алкоголики и шизофренники, а умные, волевые, влиятельные и хитрожопые товарищи, которые выход найдут с любой ситуации, иначе давно гнили бы в могиле.
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14.06.2022 14:59 Ответить
просто в ЄС теж є олігархи.
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14.06.2022 15:33 Ответить
da zakrojut i eti "dyrki"....novina - shtob pokazatj kak im ***** sankcii....ne na dolgo eto vse.
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14.06.2022 15:01 Ответить
Санкции, это как немецкое оружие , вроде оно и есть ну ,а по факту...... . Если бы не помощь Немцев и Франции, рукожопые вряд-ли бы построили мост за такой короткий срок . Или вообще бы не построили .
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14.06.2022 15:08 Ответить
это как украинская ливерная колбаса, как бы и колбаса, но послевкусие никакое
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14.06.2022 15:27 Ответить
Что ещё раз доказывает призрачность и бутафорность «санкций», лицемерие и глупость евроидиотов
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14.06.2022 15:11 Ответить
"лицемерие и глупость евроидиотов" eto vy komu ? Polshe , Litve , Cheham ?
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14.06.2022 15:17 Ответить
За Західну Європу я навіть говорити не хочу там єдина країна Нормальна Іспанія... а ось Балтія, Польща, і теж пускає... образливо... хоча давати громадянство Невзорову, я б на місці Литви взагалі посла забрав з Київа після такого, мінімум би Посла на килим визвав, і швабру в дупу запхав
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14.06.2022 15:23 Ответить
puskae - tak kak po zakonu nemogut zaderzhat. tut net takova "zahachu i sobju". a dyrki zakrojut dazhe nesomnevaites.
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14.06.2022 15:27 Ответить
так они скоро украинскими гражданами станут, им можно
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14.06.2022 15:24 Ответить
taki uzhe lomonulis tolpoi v UA .... nevzorov eta kak taran , za nim ostalnoe laino potokom...
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14.06.2022 15:29 Ответить
Ага.
А сидіти в нємитой москалічомусь не хочуть
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14.06.2022 15:27 Ответить
Российская пропаганда пробивает очередное дно: Так выглядят украинцы по версии путинского жо..олиза газманова.
Российский музыкант, поддерживающий кремлевский режим и так называемую "спецоперацию" в Украине, решил доказать свою приверженность властям.. Судя по фото, армия РФ в Украине воюет с бандами Сальвадора."
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14.06.2022 15:37 Ответить
Хіба санкції обходять літакі? От стоїть собі такий красень у ангарі і "думку гадає" своєю електронікою: "А як би мені попри тії санкції в небо злетіти?"
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14.06.2022 15:38 Ответить
Санкції майже не працюють. Це вже давно очевидно
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14.06.2022 16:23 Ответить
 
 