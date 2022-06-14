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Подразделение РЭБ Десантно-штурмовых войск ВСУ приземлило беспилотник рашистов "Орлан-10". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины приземлило беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДШВ ВСУ.

Подразделение РЭБ Десантно-штурмовых войск ВСУ приземлило беспилотник рашистов Орлан-10 01

"Десантники, заметив вражескую технику, приняли решение взять ее под свой контроль. Таким образом оккупанты остались без глаз.
Продолжаем "демилитаризировать" армию страны-оккупанта!", - говорится в сообщении.

Подразделение РЭБ Десантно-штурмовых войск ВСУ приземлило беспилотник рашистов Орлан-10 02

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Топ комментарии
+12
ці безпілотники основна ланка корегування кацапської артилерії. Добре що їх навчились приземляти різними способами як з ПЗРК так і спецзасобами РЕБ. Без них кацапи сліпі , їх застарівша артилерія має виликий розкид, це не Цезар і не американські новітні високоточні
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14.06.2022 16:56
+9
Красунчики.
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14.06.2022 16:43
+5
ну не суки ли, рассаду помяли!
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14.06.2022 17:43
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Передатчик якийсь туди засунути і назад повернути, думаю хороша ціль для артилерії.
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14.06.2022 16:38 Ответить
Краще гарну бомбу...
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14.06.2022 17:28 Ответить
Красунчики.
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14.06.2022 16:43 Ответить
Гарна робота хлопці
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14.06.2022 16:54 Ответить
Наші хлопці мужні і мудрі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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14.06.2022 16:56 Ответить
ці безпілотники основна ланка корегування кацапської артилерії. Добре що їх навчились приземляти різними способами як з ПЗРК так і спецзасобами РЕБ. Без них кацапи сліпі , їх застарівша артилерія має виликий розкид, це не Цезар і не американські новітні високоточні
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14.06.2022 16:56 Ответить
РЕБовцам респект , орлан очень опасная штука , очень плохо че у нас подобных девайсов нет
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14.06.2022 16:58 Ответить
Орлан освобождён
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14.06.2022 17:11 Ответить
ну не суки ли, рассаду помяли!
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14.06.2022 17:43 Ответить
 
 