В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В захваченном Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские захватчики увезли все книги под предлогом "на хранение".
Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. ДенаZификация в действии. Из уцелевшего помещения библиотеки "государственные волонтеры" вывезли все книги под предлогом "на хранение". И украиноязычные. Англоязычные. Русскоязычные. Пожалуй само по себе "библиотека" уже экстремизм с точки зрения россиян. Как и образование. Украинские книги отсортированы для загрузки в отдельный автобус, который, по словам источников, уехал в Донецк. До большого костра из украинских книг на площади Ленина в Донецке осталось уже недолго", - рассказал он.
Топ комментарии
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий14.06.2022 19:01
+2 govtva
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+1 Вячеслав Зубарєв
показать весь комментарий14.06.2022 18:58
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дійова особа 1:
"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";
дійова особа 2:
"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали та на смітники.";
дійова особа 1:
"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";
дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):
"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді в росії прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";
дійова особа 1:
"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";
дійова особа 2 (продовжує про своє):
"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)
Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
а пальцем подтираться мокшам обрыдло.
"СССР не победил нацизм! Он его "усыновил"!" Ну а зараз цей нацизм відродився і "розцвітає" Ще трохи і з"являться концтабори смерті з газовими камерами і трубами крематоріїв