В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

В захваченном Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские захватчики увезли все книги под предлогом "на хранение".

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. ДенаZификация в действии. Из уцелевшего помещения библиотеки "государственные волонтеры" вывезли все книги под предлогом "на хранение". И украиноязычные. Англоязычные. Русскоязычные. Пожалуй само по себе "библиотека" уже экстремизм с точки зрения россиян. Как и образование. Украинские книги отсортированы для загрузки в отдельный автобус, который, по словам источников, уехал в Донецк. До большого костра из украинских книг на площади Ленина в Донецке осталось уже недолго", - рассказал он.

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