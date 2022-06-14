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В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В захваченном Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские захватчики увезли все книги под предлогом "на хранение".

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. ДенаZификация в действии. Из уцелевшего помещения библиотеки "государственные волонтеры" вывезли все книги под предлогом "на хранение". И украиноязычные. Англоязычные. Русскоязычные. Пожалуй само по себе "библиотека" уже экстремизм с точки зрения россиян. Как и образование. Украинские книги отсортированы для загрузки в отдельный автобус, который, по словам источников, уехал в Донецк. До большого костра из украинских книг на площади Ленина в Донецке осталось уже недолго", - рассказал он.

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В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко 01

В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Ну що?! В 30-ті вже палали багаття з книжок Історія повторюється!
"СССР не победил нацизм! Он его "усыновил"!" Ну а зараз цей нацизм відродився і "розцвітає" Ще трохи і з"являться концтабори смерті з газовими камерами і трубами крематоріїв
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14.06.2022 19:01
+2
А зачем оркам книги,они только этикетки на пиве и водке читать умеют и то по слогам?
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14.06.2022 18:59
+1
Вата. За пайку вантажить.
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14.06.2022 18:58
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уривок з вистави...

дійова особа 1:

"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";

дійова особа 2:

"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали та на смітники.";

дійова особа 1:

"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";

дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):

"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді в росії прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";

дійова особа 1:

"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";

дійова особа 2 (продовжує про своє):

"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)

Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
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14.06.2022 18:56 Ответить
Вата. За пайку вантажить.
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14.06.2022 18:58 Ответить
А зачем оркам книги,они только этикетки на пиве и водке читать умеют и то по слогам?
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14.06.2022 18:59 Ответить
бо майки короткая...
а пальцем подтираться мокшам обрыдло.
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14.06.2022 19:03 Ответить
Ну що?! В 30-ті вже палали багаття з книжок Історія повторюється!
"СССР не победил нацизм! Он его "усыновил"!" Ну а зараз цей нацизм відродився і "розцвітає" Ще трохи і з"являться концтабори смерті з газовими камерами і трубами крематоріїв
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14.06.2022 19:01 Ответить
Катувальні у них вже давно є.
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14.06.2022 19:06 Ответить
нашо кацапам книжки? ср@ки підтирати?
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14.06.2022 19:08 Ответить
Чому за цілий рік не були вивезені всі цінності з територій зони ризику?
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14.06.2022 19:13 Ответить
Я не думаю, що то прям історичні фоліанти. Скоріш за все, це звичайні, переважно російськомовні книжки з районної бібліотеки.
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14.06.2022 19:21 Ответить
Скурят козломордые...
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14.06.2022 19:24 Ответить
Скурят, уроды. Читать то не умеют.
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14.06.2022 19:30 Ответить
Перефразируя старый анекдот: зачем буряту читать книги, бурят писатель, а не читатель.
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14.06.2022 19:41 Ответить
Знають гніди що їх звідти проженуть
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14.06.2022 20:00 Ответить
 
 