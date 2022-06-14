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Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Фото с места падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Отмечается, что по внешним признакам остатков можно предположить, что россияне стреляли ракетами старой модификации.
Ранее сообщалось, что 14 июня Россия нанесла ряд ракетных ударов. ПВО Украины сбили три ракеты, остатки которых упали на территории Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областей.
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никому из нашего штаба не приходит в голову мысль, что такие "попадания" могут быть результатом сабботажа приказов со стороны некоторых кацапских военных?