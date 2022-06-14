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Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Фото с места падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области 01

Отмечается, что по внешним признакам остатков можно предположить, что россияне стреляли ракетами старой модификации.

Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области 02
Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Тернопольщиной сбили несколько российских ракет: Предварительно - жертв и разрушений нет (обновлено)

Место падения сбитой российской ракеты в Тернопольской области 04

Ранее сообщалось, что 14 июня Россия нанесла ряд ракетных ударов. ПВО Украины сбили три ракеты, остатки которых упали на территории Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областей.
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Зачем это???
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14.06.2022 20:07 Ответить
зачем что???
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14.06.2022 20:12 Ответить
возможно, он имел ввиду, зачем освещать "неудачные" да и "удачные" пуски ракет?
никому из нашего штаба не приходит в голову мысль, что такие "попадания" могут быть результатом сабботажа приказов со стороны некоторых кацапских военных?
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14.06.2022 20:23 Ответить
ничего что ее, как и еще 2, сбили наши. самолетами
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14.06.2022 21:19 Ответить
Мы этого тоже наверняка не знаем.
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14.06.2022 21:36 Ответить
Шрами української землі, заростуть, загояться. Як і в душах українців, після перемоги над рашистською пітьмою.
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14.06.2022 20:19 Ответить
в землю закопать і надпісь напісать
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14.06.2022 20:28 Ответить
 
 