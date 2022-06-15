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В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

14 июня отдыхающим призывного возраста на пляже 12 станции Большого Фонтана в Одессе выписывали повестки в военкомат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат 01

Проверку начали патрульные полицейские. Они проводили разъяснительные беседы с отдыхающими, которые, несмотря на запрет, загорают на пляжах и купаются в море.

В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат 02
В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат 03

Подобные рейды правоохранители проводят каждый день, люди постоянно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на запретную территорию.

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В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат 04
В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат 05

"Самое удивительное, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания. Несмотря на то, что были уже неоднократно случаи, что люди взрывались на минах", - отметили в полиции.

В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат 06

Позже к рейду присоединились военные. Мужчинам призывного возраста они выписывали повестки с приглашением явиться в восккомат.

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В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат 07
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Топ комментарии
+76
на дорозі не пробували водіям Крузака або Каена вручити ?
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14.06.2022 22:07
+61
А з яких пір в нас повістка до армії - форма покарання? Це взагалі абсурд, виписували б штраф чи трудові роботи
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14.06.2022 22:12
+46
в принципі... якщо подумати там міни плавають є випадки підривів,про що попереджають і вони все одно ризикують життям? то нехай краще на фронті віддати життя за батьківщину ніж даремно на пляжі.
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14.06.2022 22:14
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Дівкам ще повістки випишіть. Ато бач як розляглись. Хай макарони варять в військовій частині, посуд миють
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15.06.2022 14:41 Ответить
Голосували - отримайте
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15.06.2022 15:31 Ответить
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