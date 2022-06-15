В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж

14 июня отдыхающим призывного возраста на пляже 12 станции Большого Фонтана в Одессе выписывали повестки в военкомат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Проверку начали патрульные полицейские. Они проводили разъяснительные беседы с отдыхающими, которые, несмотря на запрет, загорают на пляжах и купаются в море.





Подобные рейды правоохранители проводят каждый день, люди постоянно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на запретную территорию.

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"Самое удивительное, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания. Несмотря на то, что были уже неоднократно случаи, что люди взрывались на минах", - отметили в полиции.

Позже к рейду присоединились военные. Мужчинам призывного возраста они выписывали повестки с приглашением явиться в восккомат.

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