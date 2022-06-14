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Донецкая область (7126) Кириленко Павел (622) военные преступления (1157)

В течение 14 июня в Донецкой области убиты 3 мирных жителя, 4 - ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко озвучил цифры убитых и раненых мирных жителей области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Руководитель ОВА отметил: "За 14 июня россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Новоукраинке и 1 в Доброполье. Еще 4 человека получили ранения.

Всего с 24 февраля от российских снарядов погибли уже более полутысячи гражданских в Донецкой области.

Пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе".

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В течение 14 июня в Донецкой области убиты 3 мирных жителя, 4 - ранены, - ОВА 01
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https://news.obozrevatel.com/russia/istochniki-v-razvedke-putin-vpal-v-komu-posle-neudachnoj-operatsii-v-kremle-srochno-razrabatyivayut-stsenarij-peredachi-vlasti.htm

Источники в разведке: Путин впал в кому после неудачной операции, в Кремле срочно разрабатывают сценарий передачи власти


София Закревская
Новости России

14.06.2022 21:37

1 минута
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14.06.2022 22:38 Ответить
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14.06.2022 22:39 Ответить
Ответочка не заржавеет. Как и ныне. Тримайтеся - хлопці й дівчата. У дупу глибоку всіх клопів загонемо, аби там і згнили кляті!
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14.06.2022 23:42 Ответить
фуфель на пути к фуфелем своим?
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14.06.2022 23:50 Ответить
Корабельная ударная группа Черноморского флота оттянулась ещё южнее ранее занимаемого района... Ссутся. Там что-то на берег приехало.
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15.06.2022 01:07 Ответить
14 июня 1941 года газета ,,Кривда,, на первой полосе напечатала статтю о нерушиимом братстве двух народов ссср и Германии...а договор Молотов-Риббентроп способствует взаимовыгодному сотрудничеству..
Но некоторые страны Запада хотят нарушить этот договор...типа СССР хочет напасть на братана Гитлера...Это наглая ложь...
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15.06.2022 09:44 Ответить
 
 