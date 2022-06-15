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ВСУ ликвидировали полковника Росгвардии Постнова

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные ликвидировали полковника Росгвардии Сергея Постнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Полковник Сергей Постнов, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. Официально денацифицирован и демилитаризован".

Смотрите: Российский полковник-морпех Ширин ликвидирован в Украине. ФОТО

ВСУ ликвидировали полковника Росгвардии Постнова 01
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Топ комментарии
+51
Ах какой был полковник (с)
Был и сдох! Слава Украине!
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15.06.2022 02:06
+31
Не просто "полковник"! "ПРОПАГАНДОН"! А зараз пропаганда страшніша пістолета Бо пістолет вражає одну голову, а пропаганда - десятки тисяч!
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15.06.2022 04:14
+27
Здоровья ему и хорошего настроения. Пусть поправляется.
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15.06.2022 02:31
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это хороший кацап
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15.06.2022 05:01 Ответить
Тепер-так!
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15.06.2022 20:32 Ответить
Ах какой был полковник (с)
Был и сдох! Слава Украине!
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15.06.2022 02:06 Ответить
"Час от часу нє лєгче".
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15.06.2022 03:44 Ответить
Не просто "полковник"! "ПРОПАГАНДОН"! А зараз пропаганда страшніша пістолета Бо пістолет вражає одну голову, а пропаганда - десятки тисяч!
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15.06.2022 04:14 Ответить
Норм. Рашистов вже більше 30000 полягло. Не сси.
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15.06.2022 03:33 Ответить
А ти ж не забувай про ті десятки тисяч які валяються у госпіталях! Значна частина з них будуть інвалідами і воювать не зможуть Врахуй що десь до 10-15 % з госпіталізованих не виживають
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15.06.2022 04:29 Ответить
А тобі легше від тих постійних висерів про асфальт???
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15.06.2022 07:26 Ответить
хороший кацап...
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15.06.2022 02:20 Ответить
Денацификацию окончил. МО-ЛО-ДЕЦ.
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15.06.2022 02:32 Ответить
стал на путь исправлений
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15.06.2022 02:48 Ответить
И вот под этой личной, скрывался блин, уголовник.. Ну в жизни не скажешь.. Какой был мущина..
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15.06.2022 02:20 Ответить
та і похер .... собаці собача смерть
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15.06.2022 02:29 Ответить
А Сережа МОЛОДЕЦ!!!)))
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15.06.2022 02:31 Ответить
Не дожив до поразки мордор
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15.06.2022 02:40 Ответить
Здоровья ему и хорошего настроения. Пусть поправляется.
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15.06.2022 02:31 Ответить
И наградить праздничным герметичным пакетом.
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15.06.2022 16:21 Ответить
Всім на добраніч , полковнику покривало бетонне йому вже по х )
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15.06.2022 02:39 Ответить
Ещё одна кацапская "сюпруга" радуется 5 лямам лёжа под Ашотом.
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15.06.2022 02:59 Ответить
Мєлоч, а приємно
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15.06.2022 03:04 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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15.06.2022 03:14 Ответить
"Начальник групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії зі ЗМІ росгвардії" - тобто це він не лише за кацапським походженням брехунякою був, а ще й за посадою. До кобзона в другий ряд
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15.06.2022 03:21 Ответить
Оцей став "харошім" рюззкім.... не то шо Нєвзорав.
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15.06.2022 03:30 Ответить
Добазікався кацапура
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15.06.2022 05:33 Ответить
Горе-то какое! Вдова рыдает (на плече у Семена). Детишки сопли утирают грязными носками. Мать инвалидная к сердцу карточку черно-белую прижимает. Зато - загинул сын за дело правое. И увсех каклов пабидил.
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15.06.2022 06:11 Ответить
Почти портнов…
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15.06.2022 06:23 Ответить
Я танцював і співав від цього "страшного горя", подох черговий пропагандон. Починався б з таких новин кожен день!
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15.06.2022 06:27 Ответить
Был плохим, а стал хорошим.
Воспитание на лицо
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15.06.2022 06:42 Ответить
Полковнику никто не пишет ....
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15.06.2022 07:03 Ответить
Ну и рожа! А фамилия! Отбросы человечества! Боже, почему кацапская орда не на Рейне, или возле Техаса?
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15.06.2022 07:34 Ответить
Правильно писати Zаї**шений
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15.06.2022 08:27 Ответить
Не встояв на "посту"
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15.06.2022 08:37 Ответить
Ещё одна крыса утонула..
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15.06.2022 08:45 Ответить
здоров"я турістам.
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15.06.2022 09:09 Ответить
Ще одне па.ло здохло...
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15.06.2022 09:52 Ответить
палковнику никто не пишет
палковника никто не ждееет
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15.06.2022 11:55 Ответить
Сейчас Кобздону либретто пишет! ✏️
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15.06.2022 12:39 Ответить
Добрий ранок, ну і звичайно здоров'я хорошому руському полковнику
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16.06.2022 07:00 Ответить
тварь козломорда отримала кульок для фаршу ... нєх... шастать без запрошення...
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27.07.2022 15:11 Ответить
 
 