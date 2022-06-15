ВСУ ликвидировали полковника Росгвардии Постнова

Украинские военные ликвидировали полковника Росгвардии Сергея Постнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Полковник Сергей Постнов, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. Официально денацифицирован и демилитаризован".

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