ВСУ ликвидировали полковника Росгвардии Постнова
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные ликвидировали полковника Росгвардии Сергея Постнова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Полковник Сергей Постнов, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. Официально денацифицирован и демилитаризован".
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