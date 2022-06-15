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Апостоловская громада Днепропетровщины обстреляна из "Ураганов", 4 погибших. В Новомосковском районе - 2 "прилета", - Резниченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли из "Ураганов" Криворожский район Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Трудная ночь с потерями. Враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский район. Ударил по жилым кварталам Апостоловской громады", - заметил он.

По данным Резниченко, предварительно, в Апостолово погибли 4 мужчины, 1 - ранен. Он находится в больнице. В городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники.

Кроме того, Резниченко сообщает, что в Новомосковском районе – два "прилета".

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"Ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома. Пострадавших нет", - резюмирует он.

Апостоловская громада Днепропетровщины обстреляна из Ураганов, 4 погибших. В Новомосковском районе - 2 прилета, - Резниченко 01
Апостоловская громада Днепропетровщины обстреляна из Ураганов, 4 погибших. В Новомосковском районе - 2 прилета, - Резниченко 02
Апостоловская громада Днепропетровщины обстреляна из Ураганов, 4 погибших. В Новомосковском районе - 2 прилета, - Резниченко 03
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Коли вже, утого ,мопса ,задавлять,так остачьортів?
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15.06.2022 08:24 Ответить
Як було заявлено, ми даємл отвєтку. Тіко гіпотєтічєскі
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15.06.2022 09:17 Ответить
 
 