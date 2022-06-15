Апостоловская громада Днепропетровщины обстреляна из "Ураганов", 4 погибших. В Новомосковском районе - 2 "прилета", - Резниченко. ФОТО

Войска РФ обстреляли из "Ураганов" Криворожский район Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Трудная ночь с потерями. Враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский район. Ударил по жилым кварталам Апостоловской громады", - заметил он.

По данным Резниченко, предварительно, в Апостолово погибли 4 мужчины, 1 - ранен. Он находится в больнице. В городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники.

Кроме того, Резниченко сообщает, что в Новомосковском районе – два "прилета".

Читайте: Ночью оккупанты обстреляли из "Ураганов" Апостолово на Днепропетровщине, есть погибшие, - мэр Оса

"Ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома. Пострадавших нет", - резюмирует он.





