Апостоловская громада Днепропетровщины обстреляна из "Ураганов", 4 погибших. В Новомосковском районе - 2 "прилета", - Резниченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли из "Ураганов" Криворожский район Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Трудная ночь с потерями. Враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский район. Ударил по жилым кварталам Апостоловской громады", - заметил он.
По данным Резниченко, предварительно, в Апостолово погибли 4 мужчины, 1 - ранен. Он находится в больнице. В городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники.
Кроме того, Резниченко сообщает, что в Новомосковском районе – два "прилета".
"Ракеты сильно изуродовали объект общественной инфраструктуры и дачные дома. Пострадавших нет", - резюмирует он.
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