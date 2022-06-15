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Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.

"Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и разрушаются дома. Да, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов поблизости Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода". По меньшей мере восемь домов пострадали 14 июня в этом городе. 14 домов разрушены в Горском. В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома", - подчеркивает Гайдай.

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Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 01

Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 02
Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 03
Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 04
Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 05
Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 06
Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 07
Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 08
Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай 09

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Серьезные повреждения, по словам главы Луганской области, в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, - разрушены шесть домов в Нырково, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке.

Кроме того, сообщается об авиаударах, нанесенных по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.

Российская армия совершила неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.

Автор: Анастасія Потіха
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чому наша пропоганда не волає серед кацапів на передку, що ФУЙЛО в комі і війна "всьо", оплати не буде
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15.06.2022 08:47 Ответить
Тому що рашикам в танку чи бтр-і просто начхати на стан *****. Вони на фронті за обіцянку грошей (а не за самі гроші) або з дурості та страху перед командиром. Саме тому вся геращенківська діяльність в березні щодо "давайте всі подзвонимо в рашку знайомим або незнайомим і розкажемо, що тут нас вбивають" - була просто ідіотизмом. Їм начхати, що десь там хтось вбиває українців. Взагалі начхати. І зараз начхати. І зараз, коли почали діяти санкції і став реально погіршуватись економічний стан, головна емоція "а нас-то за що".
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15.06.2022 12:42 Ответить
на последней фотке спутниковые антенны по ним смотрели ********* и соловья о том как тяжело жить наваросам пад бендерами
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15.06.2022 08:53 Ответить
те саме подумала
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15.06.2022 09:23 Ответить
Гарний чорний юмор...Живу на харківщині.До 24.02.22 більше ніж пів Харківа були за путіна ...Зараз путін іхьрівняє з землею ...Якось усе дивовижно.А обстріли Донецьку россійскою армією пару днів тому...
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15.06.2022 20:19 Ответить
це зоветься карма
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16.06.2022 03:46 Ответить
Що таке будівлі...лиш би люди живі залишилися, захисників берегти, а не будинки. Тримайтесь і бережіть себе
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15.06.2022 09:16 Ответить
Маріуполь- Азов, Сєверодонецьк-Свобода. Символічно чи .. ..
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15.06.2022 09:33 Ответить
 
 