Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки. Войска РФ совершили неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3, - Гайдай. ФОТО

Продолжаются бои в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.

"Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и разрушаются дома. Да, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов поблизости Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода". По меньшей мере восемь домов пострадали 14 июня в этом городе. 14 домов разрушены в Горском. В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома", - подчеркивает Гайдай.

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Серьезные повреждения, по словам главы Луганской области, в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, - разрушены шесть домов в Нырково, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке.

Кроме того, сообщается об авиаударах, нанесенных по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.

Российская армия совершила неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.