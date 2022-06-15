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Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночной обстрел Апостолового унес жизни четырех мирных жителей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фото последствий вражеских обстрелов из "Ураганов".
"Апостолово после ночной вражеской атаки, унесшей жизни четырех человек", - написал Резниченко.
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І я туди їздила в відрядження.
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.