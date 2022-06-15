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Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночной обстрел Апостолового унес жизни четырех мирных жителей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фото последствий вражеских обстрелов из "Ураганов".

"Апостолово после ночной вражеской атаки, унесшей жизни четырех человек", - написал Резниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Апостоловская громада Днепропетровщины обстреляна из "Ураганов", 4 погибших. В Новомосковском районе - 2 "прилета", - Резниченко. ФОТО

Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине 01
Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине 02
Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине 03
Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине 04
Последствия вражеских обстрелов Апостолового на Днепропетровщине 05
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твари козломордые...
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15.06.2022 10:04 Ответить
Там був один з 16 українських заводів по виготовленню залізобетонних труб для меліорації.
І я туди їздила в відрядження.
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15.06.2022 10:10 Ответить
У мене там родичі мешкають, надіюсь, що всі живі...
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15.06.2022 10:27 Ответить
подзвоніть їм
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15.06.2022 10:49 Ответить
реалії нашого життя - труба наззовні, чимось там обмотана, коли вже цього не буде...
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15.06.2022 10:50 Ответить
жили собі нормальні люди в Україні.. - і раптом пдaрazzи-андрофаги на чолі з обмилком вирішили "всЄх асвабаждАть"..
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15.06.2022 12:49 Ответить
Скільки за це було спалено сараїв параші та вбито гоблінів? 100? 1000? Жодного, а отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
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15.06.2022 13:23 Ответить
 
 