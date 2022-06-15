Рашисты за сутки ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты за сутки 13 раз обстреливали территорию Донецкой области. В результате есть раненые и погибшие гражданские.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по 11 населенным пунктам – пгт Очеретино, с. Бердичи, пгт Нью-Йорк, г. Авдеевка, с. Желанное (поле), г. Доброполье, с. Веровка, г. Бахмут, с. Зайцево, г. Красногоровка , г. Покровск.

Разрушения получили 67 гражданских объектов: 47 – жилых домов, железнодорожный путь, больницы и медицинский центр, легковые и грузовые автомобили, гаражи. В настоящее время обесточены 336 населенных пунктов, водоснабжение отсутствует в 174", - говорится в сообщении.

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