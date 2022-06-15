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Эвакуация из Луганщины проходит очень тяжело. Вчера вывезли 75 человек, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители Луганской области массово эвакуировались. Вчера вывезли 75 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуация проходит крайне тяжело, потому что обстрелы не утихают. Людей забирают адресно, часто попадая под обстрелы. Сейчас желающих выехать с каждым днем ​​становится все больше. Потому что находиться в Луганской области - это малый шанс пережить эту войну", - отметил он.

По его словам, полицейские, ГСЧСники и волонтеры смогли успешно эвакуировать 75 человек, все они в безопасности и уже смогли сделать самое счастливое - позвонили по телефону родным, сказали, что живы.

"Ради этого, мы не остановимся! Пока будет такая возможность – будем спасать!", – резюмирует Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 14 июня из Луганщины эвакуировали 52 человека, - Гайдай

Эвакуация из Луганщины проходит очень тяжело. Вчера вывезли 75 человек, - Гайдай 01
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мирные люди - всегда заложники на войне..
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15.06.2022 11:05 Ответить
Нафіга вони ту вату вивозять до нас? Це ж старпери, які 100% чекають руского міра і будуть тут пащекувати, шта ета бєндери стрєляют.
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15.06.2022 11:10 Ответить
Просили поїхати місяць назад, а почали вчора!
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15.06.2022 11:12 Ответить
Ждут "освободителей"
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15.06.2022 11:13 Ответить
У цієй мерзотной влади коли вивозять людей в полон та окупацію то теж називається евакуацієй. Брешуть на кожному кроці. Цього разу мабуть евакуїровали в Україну. А скількі разів було що в Московію.
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15.06.2022 11:14 Ответить
ну что граждане товарищи ждуны? Дождались наконец, и еще не так просто их вывезти.
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15.06.2022 14:02 Ответить
 
 