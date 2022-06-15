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Новая марка будет с "тракторными войсками", - "Укрпочта". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

"Укрпочта" выпустит новую марку под названием "Доброго вечора, ми з України!". В голосовании второе место занял эскиз с Путиным, третье – с группой "Калуш".

Об этом сообщили в "Укрпочте", передает Цензор.НЕТ.

Участие в голосовании приняли около 834 тыс. украинцев. Более 340 тыс. из них отдали голоса за эскиз с трактором, тянущим российскую военную технику.

"Ну что ж, наш народ выбрал работу с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит темноту, а честный труд - воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что "в своем доме своя и правда, и сила, и воля", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрпочты".

Новую почтовую марку выпустят через месяц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в "Укрпочту" в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новая марка будет с тракторными войсками, - Укрпочта 01
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Топ комментарии
+27
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15.06.2022 11:17
+17
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15.06.2022 11:22
+14
Я теж за неї проголосував)
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15.06.2022 11:15
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А марка рашиста з унітазом буде? Не дякуйте.
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15.06.2022 11:11 Ответить
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15.06.2022 12:07 Ответить
Я теж за неї проголосував)
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15.06.2022 11:15 Ответить
і я) може б ще Z намалювали в іншу сторону
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15.06.2022 11:23 Ответить
А ти уяви реакцію на пошті, коли з маркою "Русский корабль", чи з оцею, лист прийде "за поребрик"!
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15.06.2022 11:41 Ответить
Супер! Разработчики идеи и дизайна просто таланты
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15.06.2022 11:17 Ответить
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15.06.2022 11:17 Ответить
Огонь, опустить кацапов святое дело
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15.06.2022 11:21 Ответить
Доброго вечора, ми з України самі бажані слова на сьогодні.
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15.06.2022 11:21 Ответить
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15.06.2022 11:22 Ответить
Я-бы, дополнил эту композицию ******, повешенным на этой башне.
Для полного комплекта.
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15.06.2022 11:48 Ответить
Лучше нечто подобное с названием ленд-лиз)
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15.06.2022 11:32 Ответить
Ще робить не переробить тих марок:
- собака їсть бурята…
- Чорнобаївка - ахтунг !
- дід з вєліком проти кацапского танка…

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15.06.2022 11:41 Ответить
цигани в карти розігрують крадений російський танк))
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15.06.2022 11:57 Ответить
 
 