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С начала российского вторжения Байден объявил об 11 траншах военной помощи Украине почти на $4,6 млрд. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент США Джозеф Байден с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объявил об 11 траншах военной помощи почти на 4,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства США в Киеве.

"С начала путинской войны против Украины президент США Джозеф Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украины, и каждый пакет помощи содержит то, что нужно украинцам для защиты своей страны", - отметили в диппредставительстве.

С начала российского вторжения Байден объявил об 11 траншах военной помощи Украине почти на $4,6 млрд 01
С начала российского вторжения Байден объявил об 11 траншах военной помощи Украине почти на $4,6 млрд 02

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Добре шо у нас президент Байден.
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15.06.2022 11:38 Ответить
Дякую американському народу за допомогу, в цей скрутний для моєї країни час.
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15.06.2022 11:56 Ответить
Байден красавчик
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15.06.2022 13:16 Ответить
 
 