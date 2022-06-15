С начала российского вторжения Байден объявил об 11 траншах военной помощи Украине почти на $4,6 млрд. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джозеф Байден с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объявил об 11 траншах военной помощи почти на 4,6 млрд долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства США в Киеве.
"С начала путинской войны против Украины президент США Джозеф Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украины, и каждый пакет помощи содержит то, что нужно украинцам для защиты своей страны", - отметили в диппредставительстве.
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MausMike
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