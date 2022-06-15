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Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Остап из Шепетовки собирал деньги на бронежилет для защитника Украины, но средств не выставило – и потому он купил зарядное устройство на солнечной батарее.

Об этом сообщает Воздушное командование "Захід" ПС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они же нас защищают", - рассказала мама юноши Наталья.

Денег на покупку бронежилета правда не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство. Его передали Шепетовским зенитчикам. Поступок парня растрогал военных.

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"Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все обязательно будет Украина благодаря таким детям, как Остап", - говорят военные.

Сам Остап рассказал, что очень верит в победу Украины и, таким образом, хотел помочь и приблизить ее.

Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее 01
Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее 02
Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее 03
Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее 04
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Топ комментарии
+30
Цей хлопчик майбутнє української незламної нації...
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15.06.2022 14:10
+26
Благослови Господь того хлопця
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15.06.2022 14:13
+22
А що купив наш відосікотворець, разом із Лєнкою і шоблою 95 кварталу? Виставив у ефірі Г+Г дві пропиті відкомлені рожі із тупими ***********?
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15.06.2022 14:14
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Цей хлопчик майбутнє української незламної нації...
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15.06.2022 14:10 Ответить
А президентами становятся зеленские...
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15.06.2022 14:13 Ответить
Abidno, da?
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15.06.2022 16:07 Ответить
Пошло
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15.06.2022 17:30 Ответить
залізо у сталь - народ у націю !
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15.06.2022 14:37 Ответить
"золотая молодежь" депутатские, прокурорские отпрыски не при делах, и дальше из бюджета тянут не реально завышенные выплаты. Это даже зарплатой не назовешь., так как месяц нужно работать на зарплату, а не просто получать как депутаты.
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15.06.2022 14:13 Ответить
Благослови Господь того хлопця
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15.06.2022 14:13 Ответить
и 300 долларов из госфинансирования уходят в карман брата дерьмака и его братвы!
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15.06.2022 14:13 Ответить
Za to u vas tualetnoj bumagi net. tak i hodite...
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15.06.2022 16:09 Ответить
А що купив наш відосікотворець, разом із Лєнкою і шоблою 95 кварталу? Виставив у ефірі Г+Г дві пропиті відкомлені рожі із тупими ***********?
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15.06.2022 14:14 Ответить
Za to u vas tualetnoj bumagi net. tak i hodite...
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15.06.2022 16:10 Ответить
Скільки за час війни вкрали зелені бандити на чолі з бородатою бабушкою?
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15.06.2022 14:14 Ответить
яке щастя для батьків!
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15.06.2022 14:16 Ответить
Молодець пацан.
А Зєля тим часом "освоїв" кілька мільярдів баксів забугорної допомоги. Зєлєбобікі, ви ж відчуваєте як Верховний Головнокомандувач піклується про вас?
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15.06.2022 14:19 Ответить
Зеленський попросив "дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах Джерело: https://censor.net/ua/n3347986
Цікаво, чи побачить доларовий мільйонер Боневтік це повідомлення?
Але, якщо побачить, то, не моргнувши оком, скаже, що весь час робив і робить для військових значно більше: просить ввести санкції та закрити небо...
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15.06.2022 14:24 Ответить
Подяка хлопцю і батькам, що його таким виховали❤️
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15.06.2022 14:31 Ответить
Парень, ты ЛУЧШИЙ! ❤️
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15.06.2022 14:38 Ответить
фигней занимается, уж лучше бы собирал гпроши на иней для офиса пианиста, це щас дуже важливей, чем якая то там пехота
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15.06.2022 14:44 Ответить
...це ти якою мовою пишеш?
Nurlat Hafizov

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:15.06.2022 - ???
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15.06.2022 14:50 Ответить
НУ и зачем такое писать? Тебе не стыдно перед этим мальчишкой ? Убери свой пост , и не позорься...
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15.06.2022 15:55 Ответить
а владі не стидно?
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15.06.2022 14:52 Ответить
Соромно буває тільки тим людям , які мають совість ,а у зеленоі
шобли совісті немає і це правда 😠
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15.06.2022 15:47 Ответить
Вот это ГРАЖДАНИН нашей Украины!
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15.06.2022 14:54 Ответить
Какое красивое, открытре лицо у этого подростка , НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНИН НАШЕЙ РОДИНЫ!
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15.06.2022 15:52 Ответить
Судя по причёске, мальчик сэкономил на парикмахере.
Тем не менее, 300 долларов на земле не валяются.
И это намного больше. чем пожертвовал миллиардер Игорь Коломойский.
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15.06.2022 16:05 Ответить
Reuters

@Reuters

Video shared on social media shows a Ukrainian girl playing the recorder in Dnipro to raise money for the military conflict.

https://twitter.com/Reuters/status/1536755353118973953
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15.06.2022 17:32 Ответить
Діти мають армію вдягати та підтримувати? Сором. Вчинок поважаю, а новину вважаю піаром.
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15.06.2022 18:49 Ответить
Новина показала, що у забезпечених сім'ях до виховання дітей підходять також дуже серйозно. Військовик дивиться на взуванку хлопця і думає:
а це ж, мабуть, ще баксів 300...
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15.06.2022 22:30 Ответить
 
 