Десятилетний мальчик сэкономил 300 долларов и купил для ВСУ зарядку на солнечной батарее. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Остап из Шепетовки собирал деньги на бронежилет для защитника Украины, но средств не выставило – и потому он купил зарядное устройство на солнечной батарее.
Об этом сообщает Воздушное командование "Захід" ПС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они же нас защищают", - рассказала мама юноши Наталья.
Денег на покупку бронежилета правда не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство. Его передали Шепетовским зенитчикам. Поступок парня растрогал военных.
"Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все обязательно будет Украина благодаря таким детям, как Остап", - говорят военные.
Сам Остап рассказал, что очень верит в победу Украины и, таким образом, хотел помочь и приблизить ее.
Пожалуйста, подождите...
А Зєля тим часом "освоїв" кілька мільярдів баксів забугорної допомоги. Зєлєбобікі, ви ж відчуваєте як Верховний Головнокомандувач піклується про вас?
Цікаво, чи побачить доларовий мільйонер Боневтік це повідомлення?
Але, якщо побачить, то, не моргнувши оком, скаже, що весь час робив і робить для військових значно більше: просить ввести санкції та закрити небо...
Nurlat Hafizov
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Реєстрація:15.06.2022 - ???
шобли совісті немає і це правда 😠
Тем не менее, 300 долларов на земле не валяются.
И это намного больше. чем пожертвовал миллиардер Игорь Коломойский.
@Reuters
Video shared on social media shows a Ukrainian girl playing the recorder in Dnipro to raise money for the military conflict.
https://twitter.com/Reuters/status/1536755353118973953
а це ж, мабуть, ще баксів 300...