Задокументировано 42 обстрела в Луганской области, есть раненые местные жители, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска в Луганской области за минувшие сутки наносили авиаудары, производили обстрелы из артиллерии, минометов и систем залпового огня по промышленным объектам, жилым домам, инфраструктуре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Нацполиция Украины.
В результате обстрелов ранены местные жители, наибольшие повреждения жилого сектора получили г. Горное - 14 домовладений, попали в градообразующие предприятия Северодонецка и Лисичанская.
Полицейские задокументировали 42 обстрела.
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