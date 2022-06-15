Задокументировано 42 обстрела в Луганской области, есть раненые местные жители, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские войска в Луганской области за минувшие сутки наносили авиаудары, производили обстрелы из артиллерии, минометов и систем залпового огня по промышленным объектам, жилым домам, инфраструктуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Нацполиция Украины.

В результате обстрелов ранены местные жители, наибольшие повреждения жилого сектора получили г. Горное - 14 домовладений, попали в градообразующие предприятия Северодонецка и Лисичанская.

Полицейские задокументировали 42 обстрела.

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