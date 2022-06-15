Тела погибших мариупольцев лежат в жару на асфальте под открытым небом. ФОТО 18+

Опубликовано фото так называемого "морга", который оккупанты обустроили в районе гипермаркета "Метро" в захваченном Мариуполе.

Фотографии публикует телеграм-канал "Мариуполь сейчас", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным канала, снимки были сделаны несколько дней назад.

ВНИМАНИЕ! ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ДЕТЯМ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В УЯЗВИМЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ.



