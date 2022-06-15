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Обнаружено тело убитого оккупантами жителя Киевщины, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Полиция Киевщины обнаружила тело убитого оккупантами жителя села Колонщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Обнаружено тело убитого оккупантами жителя Киевщины, - Нацполиция 01

"Во время оккупации 49-летний погибший вместе с односельцем вышли на улицу и скрылись. Тело 30-летнего товарища правоохранители обнаружили еще в мае. Экспертиза подтвердила, что мужчину убили выстрелом в голову. Второй мужчина до сих пор считался пропавшим без вести", - сообщили в полиции.

Тело второго товарища полицейские Бучанского районного управления полиции на днях эксгумировали в лесу вблизи села Вышеград. Рядом с захоронением находились позиции армии РФ.

Обнаружено тело убитого оккупантами жителя Киевщины, - Нацполиция 02

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Полицейские направили погибшего в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. После установления окончательной причины смерти мужчину передадут родным для захоронения.
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15.06.2022 17:50 Ответить
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15.06.2022 18:54 Ответить
 
 