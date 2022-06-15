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Фонд Порошенко и волонтеры отправляют очередной груз на фронт: бронежилеты, шлемы, морозильные камеры. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Волонтеры и Фонд Порошенко отправляют на фронт очередной грузовик с помощью для украинских военных. В этот раз бойцам двух батальонов отправляют летние футболки, бронежилеты, шлемы, генераторы и морозильные камеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Фонд Порошенко и волонтеры отправляют очередной груз на фронт: бронежилеты, шлемы, морозильные камеры 01

В общей сложности на фронт отправили 200 бронежилетов и 200 шлемов, 1000 комплектов нижнего белья, 300 дождевиков, полсотни рпс, укомплектованных подсумками, наплечниками под выстрелы РПГ, 10 комплектов газовых плит с баллонами и две морозильные камеры

Фонд Порошенко и волонтеры отправляют очередной груз на фронт: бронежилеты, шлемы, морозильные камеры 02
Фонд Порошенко и волонтеры отправляют очередной груз на фронт: бронежилеты, шлемы, морозильные камеры 03
Фонд Порошенко и волонтеры отправляют очередной груз на фронт: бронежилеты, шлемы, морозильные камеры 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко. Фоторепортаж

Фонд Порошенко и волонтеры отправляют очередной груз на фронт: бронежилеты, шлемы, морозильные камеры 05
Фонд Порошенко и волонтеры отправляют очередной груз на фронт: бронежилеты, шлемы, морозильные камеры 06

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля Фондом Порошенко и структурами, которые относятся к сфере его влияния, на эти цели израсходовано около 300 миллионов гривен.

За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей для нужд фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, Старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приобретены 12 новых пикапов для десантников, ожидаем партию грузовиков для ВСУ из Великобритании, - Порошенко. ФОТО

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами из общественных организаций "Справа громад" и "Res_Publika. Брати по зброї", которые дополнительно собрали десятки миллионов гривен на нужды армии. Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную волонтерами сумму.
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Топ комментарии
+64
Це вам не відосіками розважати
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15.06.2022 19:10
+62
Петро Олексійович - Людина! А хто його ображає, просто драна скотина.
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15.06.2022 19:15
+40
Для таких свиней як зелено лайно то це бісер
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15.06.2022 19:12
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але ж не мільярдер, як це...
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15.06.2022 20:27 Ответить
Нічого не змінюється. Піар на війні
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15.06.2022 19:41 Ответить
********, за скільки ти продав свою совість падалЬяку?
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15.06.2022 19:45 Ответить
А чого ви так не піаритесь ?
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15.06.2022 19:55 Ответить
ленка и боенвтиком скупились - скоро отправят военным скумбрию по 8 гр. - целый пластиковый пакет с АТБ.
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15.06.2022 19:42 Ответить
На 5-6кг.!
Ленка больше не поднимет!
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15.06.2022 20:17 Ответить
Якщо вірити Зеленському про повне забезпечення державою армії, то у військових цих двох батальйонів тепер буде у кожного по 2 каски і по 2 бронежилети)
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15.06.2022 19:52 Ответить
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15.06.2022 19:55 Ответить
Вот же ж Барыга! никак не уймётся, продолжает на крови зарабатывать!
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15.06.2022 19:59 Ответить
Вісім років поспіль!
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15.06.2022 20:14 Ответить
Тепер ви знаєте чому військові не могли скуштувати скумбрії від Лєнки, бо камер морозильних не було) Щоколядний бариг зажав, тільки тепер розщедрився!
Висновок: Порох - винен!
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15.06.2022 20:03 Ответить
Как бы я не относился к Пороху, но он реально помогает ЗСУ. В то время как верхушка Украинской влады совершенно спокойно торгует с русней.
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15.06.2022 20:06 Ответить
...а до этого власть никуя не сделала для обороноспособности страны...просрала все что смогла, остальное не дал просрать народ..
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15.06.2022 22:17 Ответить
Голобородька відправляє на фронт Безглузду.
Відчуваєте, силу Голобородьки?!
Бо він вам нелох!
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15.06.2022 20:08 Ответить
це такий піар боневтіка.
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15.06.2022 21:50 Ответить
Отце піар! Не те,що в "слугурода"!
Одна зі слуг роздавала міжнародну гуманітарку - " без логотипу партії",як писали в повідомлені.
От цікаво не вспіли наліпити,чи наліпки за кошти партії робити жаба задавила?
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15.06.2022 20:13 Ответить
Поясніть мені, чому найвеличнійший лідор так не "піариться"? От квартал95 закупив би тисячу броніків, касок, пікапів і урочисто віддав би на передову.
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15.06.2022 20:14 Ответить
Дякуємо Петро Олексійович ++++++++++
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15.06.2022 20:17 Ответить
Морозильні камери? Мені чомусь епізод з "кіборгів" пригадався))))) річ потрібна... ватних жмурів зберігати... для продажу їхнім згорьованим мамкам.
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15.06.2022 20:24 Ответить
я надіюся, е не як пулемети - йде роздає на камеру, а позаду йдуть забитають....
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15.06.2022 20:25 Ответить
забирав особисто твій подляк, і також під камеру?
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15.06.2022 20:41 Ответить
А 95 квартал в это время концерты в Венгрии проводит якобы для дружбы, хотя Венгрия не разрешила. В Европе же лучше, чем на фронте. Так что 95кварталу некогда и денежек жалко.
Как и всей зелёной шобле.
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15.06.2022 20:32 Ответить
Красава
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15.06.2022 20:38 Ответить
Джерело: коментар «Епіцентру» від 29 квітня.

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15.06.2022 20:40 Ответить
+ хоча якісь сумнівні цифірки
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15.06.2022 20:41 Ответить
чому сумнівні?
Зваж на формулювання "та співвітчизників" Рижа мразь, наприклад, цілком могла направити біля 70лярдів на "підтримку земляків" в ОРДЛО. Ну, там, рації, планшети, тепловізори..., ну, в ЗМІ було. Да, ліки ще були в тій гуманітарці, бинти, вата...
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15.06.2022 20:51 Ответить
це для нас фей щоб ми повірили в його патріотизм! як тоді бути із Свинарчуками?
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16.06.2022 00:04 Ответить
із тими "Свинарчуками", що крали на росії клінстрони і привозили в Україну, щоб відновити роботу ППО, чи тими реальними із ДБР, які вилучили ці клінстрони, "спалили" всі шляхи їх завезення і тримали в сейфі і провернули тільки пару днів назад?
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16.06.2022 08:52 Ответить
"Епіцентр" Герег(у моєму місті) стоїть по ночах з ввімкнутими прожекторами, порушує світломаскування, як навмисно таке враження....
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15.06.2022 21:19 Ответить
это называется "слышал звон, да не знаю где он". источник опроса Forbes.ua. то есть эти цифры предоставили сами опрашиваемые, и их никто не проверял. так сказать, под "честное слово", могли назвать любую цифру. ссылка на источник: Подставили плечо. Сколько самые богатые украинцы потратили на помощь армии и украинцам за время войны. еще, там же: 100 богатейших украинцев 2020.
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15.06.2022 21:35 Ответить
кстати, посмотрите на более свежий рейтинг за 2021 как "распух" Ахметов всего лишь за год Zе-дерибана, рывок впечатляет. это к тому, кто реально наживается на войне. 100 богатейших украинцев 2021.
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15.06.2022 21:47 Ответить
пеця парашенко ніколи на чай офіціанту не дає!
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16.06.2022 00:06 Ответить
Ой, я рыдаю- новинский и хфирташ? кому тут вы эти сказки рассказываете??????? а еще такие личности как тигипко,жеваго и гереги тоже вызывает большое сомнение. Те бы так точно орали как резанные за помощь. гереги на ковиде с бубой натырили миллиарды, поэтому даже не заметят ничего, но пиарятся всегда знатно, а тут что-то не слыхать ниче, даже в зеленожопых ресурсах.
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16.06.2022 09:47 Ответить
У нас только один тут главный волонтер или еще есть?
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15.06.2022 21:02 Ответить
Всім би так "піаритись", особливо "ЗЕленим"!
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15.06.2022 21:17 Ответить
А слабо без волонтерів?... Та й позмагатися не з 95 колоною орди, а з рівними собі...
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15.06.2022 21:27 Ответить
Порошенко П.О. дякуємо.
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15.06.2022 21:56 Ответить
це тільки бла-бла-бла, друг і спільник медведчука
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16.06.2022 00:03 Ответить
Гетьман, Петро Олексійович тихо, але без зупинки і образ на "зелене чмо" і тупий нарід, який його облив брудом, робить свою справу, бо наша незалежність залежить від армвії, а не від відкосника 4-х повісток.
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15.06.2022 23:21 Ответить
злодій злодію......
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16.06.2022 00:01 Ответить
парашенко=медведчук=путін=жму руки=обнімаю......
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16.06.2022 00:08 Ответить
та ні, телеканал 1+1, власність коломойського-медведчука, на якому БоневтікБонезміг робив свою виборчу компанію і де заробляє гроші по цей день, навіть на його базі створив "какабенієдиний", чи можливо Голобородька і "сватів" крутять на 5-му?
А обнімаю, цілубю якось виглядає тускло з плівок деркача, коли є нормальний відос, коли БоневтікБонезміг просить пуйла забрати його на росію і вибачення перед кадиркою.
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16.06.2022 08:56 Ответить
Всі мають розуміти, що всі свині їдять з одного корита, тож здогадайтесь який висновок
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08.07.2022 15:40 Ответить
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