Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в фейсбуке.
"Русские ракеты снова поразили населенные пункты Донецкой области. На этот раз - Покровск и поселок Гришин.
Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма – там погибло около трех десятков животных.
Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей", - говорится в сообщении.
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во-вторых,эти самые жители Мариуполя сейчас записывают кучу интервью про всю ту мерзость,которую тварила укровласть с 2014 года,и особенно про то как ВСУки убивали мирных жителей этой весной.
То что Мариуполь это город-герой украины и всё такое.
но,в третьх - засуньте в жопу эту медаль,а местные жители вас на куски порвут если вы скажите им что Мариуполь это Украина,"Азов" герои,ВСУки защитники.
такие дела,шановные патриоты зеленаркомана,идите нахер с Донбасса вместе со своей щенямерлой" . Материал из "украинской правды".
Так что делайте выводы.