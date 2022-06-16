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Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в фейсбуке.

"Русские ракеты снова поразили населенные пункты Донецкой области. На этот раз - Покровск и поселок Гришин.

Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма – там погибло около трех десятков животных.

Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей", - говорится в сообщении.

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Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко 01

Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко 02

Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко 03

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Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко 04

Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко 05

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Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко 06

Автор: Анастасія Потіха
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Вот что говорят мариупольцы: "во-первых,Мариуполь это ДНР.
во-вторых,эти самые жители Мариуполя сейчас записывают кучу интервью про всю ту мерзость,которую тварила укровласть с 2014 года,и особенно про то как ВСУки убивали мирных жителей этой весной.
То что Мариуполь это город-герой украины и всё такое.
но,в третьх - засуньте в жопу эту медаль,а местные жители вас на куски порвут если вы скажите им что Мариуполь это Украина,"Азов" герои,ВСУки защитники.
такие дела,шановные патриоты зеленаркомана,идите нахер с Донбасса вместе со своей щенямерлой" . Материал из "украинской правды".
Так что делайте выводы.
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16.06.2022 10:49 Ответить
 
 