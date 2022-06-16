Россияне нанесли ракетные удары по территории Донетчины, двое раненых, - Кириленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в фейсбуке.

"Русские ракеты снова поразили населенные пункты Донецкой области. На этот раз - Покровск и поселок Гришин.

Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма – там погибло около трех десятков животных.

Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей", - говорится в сообщении.

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