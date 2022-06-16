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Россияне попали ракетой в вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики разбили ракетой вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев в эвакуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сначала россияне уничтожили Мариуполь и жизнь его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить Донетчину и теперь повлияет на мариупольцев по центрам "ЯМариуполь". МраZота продолжает гадить жизнь Мариуполю и мариупольцам. Даже во временной эвакуации", – говорится в сообщении.

Россияне попали ракетой в вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев, - Андрющенко 01

Также читайте: В результате обстрела железнодорожных путей в Покровске разрушен вагон с гумпомощью, - городской голова Требушкин

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Немного странно, конечно, но у нас так много гуманитарки (поездов, вагонов, машинистов), что мы спонсируем врага? Ради тех 10%, которые они отдадут гражданам, притом наклеив свои ярлыки. А остальное себе заберут. Зачем? Пускай кацапы сами тратят свою еду. Они все равно легко обыграют в свою пользу это.

Сталин отдал приказ сжигать свои деревни целиком, тотально. Чтобы немцам негде было зимовать. Только ради этого. Прямым приказом еще до первой зимы, как увидел, что у немцев нету экипировки для зимы (они хотели сами напасть в середине февраля как кацапы, но Кипр их задержал как раз на 3 месяца).

Все граждане на оккупированной территории должны немедленно ее покинуть любой ценой. Если для этого надо флаг кацапов поцеловать - пусть целуют. Жизни людей важнее всего. Пускай выезжают в Россию, оттуда целый ряд возможностей через Армению, Грузию, Турцию и еще ряд стран попасть туда. А затем в них уже легко вернуться в Украину через Польшу и воевать там. Я не знаю, какой идиот придумал выходить на митинги и прочие бесполезные акции делать, чтобы попасть на карандаш и уже никогда не выехать по-крайней мере без особых последствий. Когда тех, кто изобразил ватника, довольно легко выпустят в Россию. Без ФСБшника за спиной. Устраивай диверсии или переезжай к нам воевать.
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16.06.2022 08:07
+5
Якіж лапатнікі кочені...
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16.06.2022 08:01
+5
Центри гуманітарної допомоги "ЯМаріуполь" знаходяться на нашій території й надають допомогу евакуйованим на нашу територію - http://www.golos.com.ua/news/162258
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16.06.2022 08:32
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Якіж лапатнікі кочені...
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16.06.2022 08:01 Ответить
Немного странно, конечно, но у нас так много гуманитарки (поездов, вагонов, машинистов), что мы спонсируем врага? Ради тех 10%, которые они отдадут гражданам, притом наклеив свои ярлыки. А остальное себе заберут. Зачем? Пускай кацапы сами тратят свою еду. Они все равно легко обыграют в свою пользу это.

Сталин отдал приказ сжигать свои деревни целиком, тотально. Чтобы немцам негде было зимовать. Только ради этого. Прямым приказом еще до первой зимы, как увидел, что у немцев нету экипировки для зимы (они хотели сами напасть в середине февраля как кацапы, но Кипр их задержал как раз на 3 месяца).

Все граждане на оккупированной территории должны немедленно ее покинуть любой ценой. Если для этого надо флаг кацапов поцеловать - пусть целуют. Жизни людей важнее всего. Пускай выезжают в Россию, оттуда целый ряд возможностей через Армению, Грузию, Турцию и еще ряд стран попасть туда. А затем в них уже легко вернуться в Украину через Польшу и воевать там. Я не знаю, какой идиот придумал выходить на митинги и прочие бесполезные акции делать, чтобы попасть на карандаш и уже никогда не выехать по-крайней мере без особых последствий. Когда тех, кто изобразил ватника, довольно легко выпустят в Россию. Без ФСБшника за спиной. Устраивай диверсии или переезжай к нам воевать.
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16.06.2022 08:07 Ответить
Центри гуманітарної допомоги "ЯМаріуполь" знаходяться на нашій території й надають допомогу евакуйованим на нашу територію - http://www.golos.com.ua/news/162258
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16.06.2022 08:32 Ответить
А до чого тут канібал сралін? Якщо ти на нього орієнтуєшся, то роби це десь не у публічному місці.
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16.06.2022 10:02 Ответить
переговорщики в киеве,будут зелю убалтывать не злить фуйла
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16.06.2022 08:14 Ответить
кормити треба партизан, але я щось про них нічого не чув....
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16.06.2022 08:14 Ответить
А про конспірацію партизанів щось чув?
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16.06.2022 10:10 Ответить
тому що амеріканці не "закрили небо" над Україною, сукі такі...
Амеріканці, сукі, ви думаете шось робити?
шо би зелення продовжувало *************?
де закрите небо? - де нато? - де всі?
не бачите шо всі проекти стали і стефан схуд на +3 кіло, а буба на -10 змінусів?
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16.06.2022 08:17 Ответить
Пока по Рашке не будут наноситься ответные удары ето не закончится никогда. Не имеет смысла ни восстановшение предприятий и домов пока у Укарины не будет ракетного вооружения способного наносить ответные удары по Мацкве
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16.06.2022 08:26 Ответить
Удари по цивільним об'єктам не мають ніякого військового сенсу, тільки терористичний. ЗСУ завдають ударів по найбільш небезпечної частини рашки - по російської армії.
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16.06.2022 10:12 Ответить
сложніше за все допомагати тому хто тебе за цю допомогу і кусає.
а знаєте шо?
а США все одно будуть допомогати - криворогаті будуть ******* все шо бачать і волати - "Мало!",
а Америка все одно буде надсилати допомогу...
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16.06.2022 08:28 Ответить
Чому у вагоні зберігалось ? Чому не роздали по волонтерських пунктах ? Значить була думка влади розікрасти допомогу та не сталось як хотілось...
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16.06.2022 08:30 Ответить
це world central kitchen, порції готової їжі у картонних круглих коробках, вона декілька днів зберігається. Вам би ото *********** щось про "значить".
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16.06.2022 10:05 Ответить
Сподіваюсь у не зовсім ************** достане розуму підняти сраку,
донести її до голосовалки і проголосувати за Залужного некст тіме.
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16.06.2022 08:38 Ответить
Мариуполь в оккупации. Кормить и заботиться о них должна Рашка.Таков мжд. закон.
ps: отправьте гуманитарку в Чернигов. обл. и Сумскую - там разруха и там нужнее.
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16.06.2022 08:57 Ответить
Незабаром чекайте у продажу
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16.06.2022 09:33 Ответить
Ця ракета коштує значно більше ніж цей вагон гумдопомоги.орки полювали за військовою допомогою заходу.Підозрюю що обстріли західних областей це те саме полювання,іноді,на жаль, більш вдале.Хоч орки і тупі,але не на стільки щоб витрачати дорогі ракети на звичайні обстріли територій,для цьго є дешевші варіанти.
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16.06.2022 09:43 Ответить
Я вже казав що Московія це експеримент сатани по створенню слухняних маріонеток для вбивства інших народів.
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16.06.2022 13:32 Ответить
 
 