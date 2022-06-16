Россияне попали ракетой в вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев, - Андрющенко. ФОТО

Российские захватчики разбили ракетой вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев в эвакуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сначала россияне уничтожили Мариуполь и жизнь его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить Донетчину и теперь повлияет на мариупольцев по центрам "ЯМариуполь". МраZота продолжает гадить жизнь Мариуполю и мариупольцам. Даже во временной эвакуации", – говорится в сообщении.

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