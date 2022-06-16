Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Лидеры Франции, Италии и Германии планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.
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- Вова ставайся, ти ж сообразітєльний мальчік, вєсйолий і находчівий, ну зачєм тєбє
ета война, а ми тобі путьовку на Лазурне узбережжя з жінкою дамо.