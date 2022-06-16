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Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Лидеры Франции, Италии и Германии планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Драги и Шольц приедут в Киев перед ключевым решением о статусе кандидата на вступление в ЕС, - СМИ
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Топ комментарии
+45
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16.06.2022 08:25
+22
добре, що приїхали у Київ.. подивимось..
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16.06.2022 08:23
+20
Сейчас будут нас умиротворять пустыми обещаниями.Вот вам яркий пример политической коррупции,когда Старая Европа сидит на подсосе у Кремля.
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16.06.2022 08:23
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Будуть всі утрьох вмовляти Зе :

- Вова ставайся, ти ж сообразітєльний мальчік, вєсйолий і находчівий, ну зачєм тєбє
ета война, а ми тобі путьовку на Лазурне узбережжя з жінкою дамо.
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16.06.2022 12:54 Ответить
Кабачок "12 стульев" Шольц - пан Вотруба . Кто помнит.
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16.06.2022 17:11 Ответить
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