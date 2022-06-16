Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг давит в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горской и Попаснянской громад.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушения увеличиваются каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Ныркове и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждено 12 домов", - сообщил Гайдай.
Глава Луганщины акцентировал, что когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв для того, чтобы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч. Город является ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. Это вчера подтвердил и Главнокомандующий ВСУ.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Логистика с Северодонецком усложнена. Украинские воины сохраняют управляемость, используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов, - Бутусов
"Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города продолжается и на текущую минуту. Наши военные держат оборону", - подчеркнул Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
"Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.".
Джерело:
#тримаємо_Сєвєр
https://www.facebook.com/100068564836091/posts/pfbid02yZk7VmEjKfPFRY1uShtRWhGsQ7Q5TURs1shtW26FBkABsjMnANFBFwaC9KwLep4Xl/?sfnsn=mo
Логика реальність брехня повна несинітниця постукала в вікно.Хтось з нас реально робе дурнів і забрехалися по повній.