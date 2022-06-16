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Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг давит в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горской и Попаснянской громад.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушения увеличиваются каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Ныркове и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждено 12 домов", - сообщил Гайдай.

Глава Луганщины акцентировал, что когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв для того, чтобы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч. Город является ключевой точкой в ​​системе оборонной операции Луганской области. Это вчера подтвердил и Главнокомандующий ВСУ.

Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай 01
Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай 02
Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай 03
Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай 04
Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай 05
Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай 06
Войска РФ давят в Северодонецке и Тошковке, - Гайдай 07

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"Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территории "Стеклопластика" и бывшего завода измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города продолжается и на текущую минуту. Наши военные держат оборону", - подчеркнул Гайдай.
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Я может и не стратег и не тактик , но на месте командования еще раньше сдал бы Северодонецк , закрепился в Лисичанск , а все силы бросил бы на недопущении окружения в этом районе , в идеале оттеснение орков к Попасной . А так , Северодонецк это мясорубка , в которой гибнут наши лучшие воины! Если это все делается по приказу Зеленского , то это ведет нас к большим потерям и соответственно поражению! Не верю Зеленскому! Все его действия были направлены и сейчас направлены на ослабление армии!
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16.06.2022 09:37 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ввечері 15.06 заявив:
"Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.".
Джерело:
#тримаємо_Сєвєр
https://www.facebook.com/100068564836091/posts/pfbid02yZk7VmEjKfPFRY1uShtRWhGsQ7Q5TURs1shtW26FBkABsjMnANFBFwaC9KwLep4Xl/?sfnsn=mo
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16.06.2022 10:25 Ответить
Декілька діб тому наша влада по всіх масс медіа казала що це місто нічого не варте навіть в тактичному плані.Тепер вже стратегічне.П@здять що дихають
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16.06.2022 14:13 Ответить
Зе ми мобілізували 1 мілльйон військових.На Донетчині приблизно 20 бтг окупанта тобто 20 тис орків по всій лінії.ЗЕ в Севередонецьку ЗСУ воює 1 до 10 тобто 1 боець ЗСУ проти 10 орків.
Логика реальність брехня повна несинітниця постукала в вікно.Хтось з нас реально робе дурнів і забрехалися по повній.
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16.06.2022 14:12 Ответить
 
 