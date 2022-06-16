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Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В течение суток оккупанты обстреливали Донецкую область, в результате чего разрушены и повреждены 56 гражданских объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов: города Авдеевка, Покровск, Железное, Константиновка, пгт Нью-Йорк, села Времевка, Водяное, Гришино, Константиновка, Ласточкино, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пески, Тоненькое, Крестище.

Вследствие обстрела убиты и ранены гражданские.

Отмечается, что российские войска били крылатыми ракетами Х-22, реактивными системы "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерией, танками.

"Только за один день Россия разрушила и повредила 43 частных дома, а также электроподстанцию, метеорологическую станцию, строительное и сельскохозяйственное предприятия, хозяйственные здания. Всего - 56 гражданских объектов", - говорится в сообщении.

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Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01
Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04
Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08
Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие и раненые, - Нацполиция 09
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незнаю, БенеDickтова запише "плюс адин" або два до своєї статистики. оце йвсе
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16.06.2022 10:34 Ответить
ну вот и афганцы так же думали - чего к нам приперлись совки эти, но мы же весело смеялись над ними, ибо тоже "защищали их" в состеве террористической орды. ведь гордились же? своими "афганцами"(террористами-интернацианалистами) то? правда причина там была в сто раз более понятная - кучка красножопых визжит о "братской" помощи, а все злые и другие не такие - не хотят стать быдлом.
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16.06.2022 10:32 Ответить
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16.06.2022 10:43 Ответить
Вчера рабZeя обстреляла Донецк...из самого Донецка...после первого залпа прошло 3 секунды..после второго 1 секунда...снимавший видос чувак остался жив и вбросил видос в Ютьюб...
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16.06.2022 10:43 Ответить
Ой !! У сруцькіх пропагандонів шото пошло нє так . .
Перетрудились бідолажні , та так що - забули стерти буквочку Z , на дверях кабіни " Града " .. . Уважнішими треба бути , гаспада кацапи .
.
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16.06.2022 10:45 Ответить
 
 